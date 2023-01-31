В Канаде уточнили план декриминализации тяжелых наркотиков

В Канаде по-прежнему остается незаконной продажа наркотиков и провоз их через границу. Тем не менее ранее сообщалось, что один гражданин Канады намерен открыть магазин по продаже тяжелых наркотиков.

Трехлетний план по декриминализации тяжелых наркотиков в Британской Колумбии (Канада) был доведен до сведения граждан, 30 января передает CTV.

Согласно новым правилам, вступающим в силу с 31 января, гражданам, достигшим 18 лет разрешается иметь при себе не более 2,5 грамма тяжелых наркотиков. Отмечается, что власти Британской Колумбии настаивали на 4,5 грамма, однако федеральное правительство сократило дозу до 2,5 грамма.

Отмечается, что с 2016 года, когда была объявлена чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, в Британской Колумбии от передозировки наркотиков умерло более 10 тыс. человек. Власти утверждают, что легализация наркотиков должна помочь облегчить решение проблемы.

В рамках подготовки к легализации наркотиков было напечатано 140 тыс. листовок с новыми правилами. Они были розданы полицейским для распространения среди известных наркоманов. Также планируется проведение уроков в школах, на которых будет рассказываться о декриминализации наркотиков. В полиции утверждают, что всегда отговаривают молодежь от употребления наркотических препаратов.