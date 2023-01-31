Доски объявлений как эффективный инструмент для продвижения вашего бизнеса

Если вы начинающий предприниматель или ищите новый стабильный источник повышения уровня продаж ваших товаров и услуг, обратите внимание на известный, простой, но очень эффективный инструмент для получения дохода.

Опасения по поводу рецессии в последние несколько месяцев нарастают из-за стремительного роста инфляции и процентных ставок.

Американский эксперт по маркетину, Джингер Джарет в своем блоге рекомендует владельцам бизнеса обратить внимание на интернет доски объявлений как важный рекламный инструмент во время потенциальной мировой рецессии.

Доска объявлений, как бесплатная, так и платная, — это самый простой способ продвигать свой бизнес как в Интернете, так и в автономном режиме. Преимущество такого маркетинга в том, что те, кто посещают сайты с объявлениями и читают печатные объявления, уже ищут выгодную сделку и настроены на покупку.

Если у вас нет лишнего бюджета на маркетинг, эксперт рекомендует начать с сайтов досок объявлений в Интернете. В русскоязычном сегменте в Монреале лидирует доски объявлений Канадской медиа группы.

Зачем нужны доски объявлений, и какими они бывают?

Многие необоснованно утверждают, что доски объявлений потеряли свое значение и были вытеснены социальными медиа. Отчасти – это так, однако, как и в любом деле, важен подход. Что может получить предприниматель при использовании досок объявлений?

Активное продвижение товаров или услуг – требуется ваше участие и время для размещения объявлений, подсчитать эффективность размещения информации очень сложно, однако, ресурсы такого уровня – это новый источник клиентов. Это факт.

Активный поиск требуемых товаров или услуг в интернете – предпринимателю выгодно не только продвигать свой бизнес, но и искать партнеров, поставщиков, производителей, дилеров. Первый результат в списке выдачи поисковой системой не всегда оптимальный, порой для того, чтобы найти надежного, стабильного партнера уходят годы напряженной работы.

Получение общей информации о состоянии рынка – анализируя информацию о конкурентах, можно принимать эффективные решения, грамотно выстроить ценовую политику, найти перспективные направления и оценить возможный уровень дохода.

Виртуальная доска объявлений – это огромный агрегатор различных по типам объявлений – покупка, продажа, обмен и т.д. Предпринимательство – комплексный и многогранный процесс.

На досках объявлений предприниматель может получить такую полезную и важную информацию:

Предложения по недвижимости – рано или поздно вам нужно будет расширяться, либо продавать свой бизнес. Выгодно это можно сделать в таких ресурсах, где могут черпать информацию ваши потенциальные клиенты, партнеры, покупатели или продавцы. И именно в этом сегменте социальные медиа имеют слабые позиции, в отличие от платных и бесплатных досок объявлений.

Предложение по вещам, которые были в употреблении – успешный предприниматель всегда ищет способы для дополнительной экономии. Покупка б/у техники, авто, мебели – это распространенный способ снизить собственные издержки. Потребуются доски объявлений и для тех, кто нуждается в быстрой реализации своего имущества для модернизации или при перепрофилировании своей деятельности.

Предложения по товарам и услугам – именно простое взаимодействие между покупателем или продавцом делают доски объявления настолько востребованными. Вы сможете всего за несколько месяцев в разы увеличить географию своих партнерских отношений, найти заказчиков, поставщиков, производителей, потребителей, и все это, не выходя из дома или офиса.

Виды досок объявлений и как использовать?

Существуют платные, бесплатные и условно бесплатные доски объявлений. Платные ресурсы могут взимать плату за регистрацию, размещение объявлений, получать процент от успешно совершенной транзакции и взимать определенную плату за демонстрацию ваших контактов потенциальному клиенту.

Условно бесплатные ресурсы часто накладывают определенные ограничения, например, на количество объявлений или срок их размещения. Дополнительные возможности становятся доступными после активации тарифного плана или услуги, например, «Объявление на главной странице» и т.д. Для каждой группы товаров или услуг каждый должен определить самостоятельно, как эффективно использовать ресурс, однако есть несколько простых советов:

Точно сформулируйте результат – без этого этапа вы потратите массу времени впустую и не получите желаемого. Если вы хотите купить автомобиль для своей компании, вы должны понимать, сколько ориентировочно может стоить транспортное средство, чтобы правильно оценивать предложения с позиции выгоды. Больше конкретики – лучше результат.

Привязка к месту – используйте доски объявления на максимум. Большинство ресурсов предлагают использовать фильтры с привязкой к региону. Это не значит, что вы не должны расширять географию использования. Однако, экспериментируя с объявлениями и фильтрами, вы найдете больше информации, предложите потенциальным покупателям товары, но с доставкой.

Оцените возможности и потенциал своих конкурентов – в этой борьбе важна каждая деталь: цена, ассортимент, качество, сопутствующие товары и даже качество фотографий с продукцией. Ваши объявления должны быть ярче, лучше, давать больше информации о товаре, чтобы стимулировать покупателя.

Не только бизнес – предприниматель не только зарабатывает деньги, но и тратит их. Существенное снижение расходов вы сразу оцените, после того как научитесь быстро находить выгодные предложения для покупки товаров и услуг.

Рейтинг досок с объявлениями Canadian Media Group

RussianPagesAllmontreal.com

Это один из самых популярных ресурсов, который был запущен еще в 2007 году. Сайт прошел несколько этапов доработки и редизайна, стал простым и удобным как для тех, кто размещает, так и для тех, кто пользуется объявлениями. Большой выбор категорий поможет найти все, что вам нужно.

Ежедневное посещение более 10 000 человек;

Тысячи объявлений;

Публикации объявлений от частных лиц и от компаний;

Публикации платные с 1 февраля 2023 года.

WeMontreal.com

Этот ресурс – это продолжение развития еженедельника «Деловой Монреаль», который был запущен в 2010 году. Приятный интерфейс, быстрая работа сервиса..

Посещаемость около 5 000 в сутки;

Сотни объявлений;

Широкий охват аудитории.

Для талантливого предпринимателя, который находится в поиске дополнительного заработка, удобные и простые доски объявлений могут стать настоящим Эльдорадо. Внимательно изучайте условия, которые диктует агрегатор объявлений, перед тем как использовать площадку для своих целей.

All.WeMontreal.com

Это не совсем доска объявлений, а а по сути бизнес-каталог. Однако, с каждым годом, грань все больше стирается. Эта площадка стала удобной как для компаний и предпринимателей, так и для покупателей, которые находятся в поиске предложений. Изначально ресурс позиционировался как справочная площадка компаний и предприятий, то сейчас он оправдал свое название Весь Монреаль, охватив всё бизнес-сообщество города и провинции.

Классифайд еженедельника «Деловой Монераль»

Старейшая площадка размещения частных и деловых объявлений. Здесь вы найдете объявления об услугах и товарах в различных секторах жизни монреальцев. В классифайде еженедельно размещаются сотни объявлений. В результате проведенного опроса, каждый второй монреалец. Владеющий русским языком хотя бы раз заходит на этот ресурс, каждый 20-ый хотя бы однажды размещал здесь свое объявление. Особенностью Классифайда «Делового Монреаля» стало интерактивность ресурса.

Один из секретов классифицированной рекламы или любого другого типа маркетинга — это то, что маркетологи называют «Законом средних чисел». Это означает, что вы публикуете как можно больше вариаций на вашу услугу, потому что чем больше разных объявлений вы составите, тем больше вероятность того, что вы получите трафик.

Правда в том, что многие объявления не будут работать, поэтому, размещая несколько разных объявлений, на разных ресурсах вы увеличиваете свои шансы.

Если у вас есть немного денег или вы готовы расширяться, используйте платные функции на досках объявлений, как правило, вы получите намного больше результатов и охват и сэкономите много времени на ежедневную повторную публикацию ваших объявлений.

Независимо от того, продаете ли вы собственные товары или услуги, доски объявлений остаются простым и проверенным способом привлечь новых клиентов и напомнить о себе вашим постоянным покупателям.