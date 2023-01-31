На Марсе обнаружен медведь! Оказывается, косолапые живут не только на Земле

Учёные тоже умеют улыбаться. Но находка и впрямь смешная. Но вдруг это доказательство медвежьей цивилизации?

Этот снимок был снят 12 декабря 2022 года, полтора месяца назад, но обратили на него внимание лишь сейчас, когда у учёных дошли руки до этой фотографии, одной из тысяч, что делаются каждый месяц.

На фотографии мы видим, казалось бы, обычный марсианский холм, но в том-то и дело, что холм не совсем обычный. В нижней части пейзажа явно различима непонятная структура в виде буквы V, а выше — два круга, более-менее симметрично расположенные по отношению к структуре. Вся картина дополняется изящной полосой — трещиной, идущей по кругу. Центральная часть окружности выглядит более тёмного цвета, чем поверхность справа и слева от больших кругов.

Нет спору, что картинка очень уж напоминает медвежью морду, разве что, ушей не хватает, хотя уши, наверняка, прячутся за головой. И кто сможет отрицать теперь, что инопланетяне подают нам знак, мол, не трогайте медведей, за них заступимся мы!

Фотография сделана особой камерой HiRISE, созданной учёными из Аризонского Университета, которая делает снимки поверхности «красной планеты» в рамках программы MRO (Mars Reconaissance Orbiter), осуществляемой агентством НАСА. Эта камера установлена на искусственном спутнике Марса.

Специалисты НАСА не спорят с тем, что природа иногда демонстрирует неожиданные трюки, включая редчайшие совпадения. В этом случае, серьёзно подходят к делу эксперты, скорее всего, «медвежий нос», это жерло одного из многочисленных марсианских вулканов, а образование вокруг него — скорее всего застывшая лава или грязь. «Глаза» – кратеры от падения маленьких метеоритов, а круговая трещина — след извержения. Но мордочка получилась умилительной.

Напомним, что на Марсе не впервые обнаружены странные, необыкновенные объекты — сначала было найдено скульптурное лицо, как бы высеченное на скале (плато Кидония — на Википедии есть статья об этом плато с фотографиями «лица», сделанными в 1976 году и позже). Затем были найдены ещё «скульптуры», которые при небольшой доле воображения явно выглядят, как «сотворённые разумными существами». Наконец, была обнаружена «дверь правильной фирмы», ведущая в подземелья планеты, в которых скрываются марсиане. Вот теперь поймали медведя!

Впрочем, китайский спутник Луны обнаружил и там «следы пришельцев», например, образование, которое явно выглядит, как домик.

Так что век грядущий готовит нам много новых открытий.

Руки прочь от марсианских медведей! Их мало, превратим Марс в заповедник, не дадим всяким Илонам Маскам устроить там колонию и нарушить привычную жизнь местных косолапых! Грета, спаси марсианского мишку!

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