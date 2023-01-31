Холода, снега, солнышка нет, напала депрессия… Бывает. И что же делать?

Несколько простейших способов, помогающих справиться с упадком духа в неприглядные и тёмные зимние месяцы.

Положение на самом деле серьёзное — ведь зимой нам достаётся гораздо меньше солнечного света, чем в другие времена года, а именно солнце придаёт нам энергию и веселит. А когда небо постоянно скрыто тучами, когда постоянно валят снежные хлопья, иногда перемежающиеся моросящим ледяным дождиком, когда температуры опускаются до десятков градусов ниже нуля, тогда дело вообще нехорошо.

Считается (но эти цифры нельзя считать абсолютно верными), что 25% жителей северных стран подверждены серьёзному отрицательному влиянию зимнего времени года. У многих симпотомы депрессивного состояния в остальные месяцы отсутствуют вообще, у других они зимой резко усиливаются. Если вышесказанное касается вас и/или ваших близких, то попробуйте последовать нескольким советам. Если они не избавят от зимней депрессии полностью, то, наверняка, помогут. Но надо подчеркнуть, что речь не о том состоянии, когда депрессия перешла в стадию душевной болезни, когда простые средства уже не помогают и когда врачебная помощь необходима. Но будем надеяться, простые советы всё же позволят с состоянием справиться:

Светотерапия (часто говорят о люминотерапии, что одно и то же): 20-30 минут в день проводить при ярком свете уже весьма неплохо. Тем более, что отдельно выделять на неё время не требуется — например, пока пьёте утренний кофе, пусть вас окружает яркий свет. В принципе, весьма полезно купить и установить «лампу-будильник», которая включается и медленно усиливает свечение, как бы имитируя восход солнца. Организму это понравится.

Больше двигаться: В пасмурные зимние часы, даже если хочется забраться под одеяло и ничего не делать, крайне желательно пересилить себя и двигать как можно больше. Особенно это важно в связи с тем, что когда нет желания двигаться, возникает желание что-нибудь перекусить, как правило «сладенького», а передание и неправильная еда сами по себе вредны. Так что, заставляем себя напялить зимние ботинки, натянуть пальто и выйти прогуляться минут на 15-20, по меньшей мере. Это верное средство от хандры. Кстати, лучше всего гулять не в одиночку.

Добавьте в рацион витамин D. Этот витамин помогает сохранять энергию тела и души. А управление Здравоохранения Канады рекомендует его принимать регулярно, особенно лицам, достигшим пятидесятилетнего возраста. Витамина D содержится достаточно много в яйцах, в жирной рыбе (лосось, форель и т. д.), в обычном молоке, в соевом напитке и так далее.

Если простейшие и общедоступные средства не действуют, то не стесняйтесь обратиться за профессиональной помощью. Психотерапевт может помочь, может порекомендовать антидепрессанты (но это в серьёзных случаях, лучше ими не злоупотреблять), поможет познакомиться с коллегами по недомоганию и организовать групповую терапию. Главное — не замыкаться в себе.