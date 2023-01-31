Эпоха, в которую треть автомобилей в мире были электрическими

На заре автомобильного транспорта электроавтомобили задавали тон, и будущее их казалось безоблачным.

К середине 19 века жители городов столкнулись с серьёзной проблемой тяглового транспорта (проще говоря, повозок, карет, двуколок, дилижансов и прочих видов транспорта, который передвигался благодаря «лошадиной силе» в прямом смысле этого термина (отсюда и пошёл термин «лошадиная сила).

Дело в том, что десятки тысяч лошадей не только вызывали проблемы с поставками продовольствия (зерна, овса, ячменя) и не только требовали увеличения штата ветеринаров, но навоз, оставляемый огромным количеством лошадок буквально заполнил улицы, вонь в центре города стояла невыносимая, а вывоз навоза превратился в головную боль администрации всех городов — никакая бесплатная раздача удобрений крестьянам не позволяла избивиться и от десятой части отходов. Не говоря уже о моче, которой обильно поливались улицы. А все эти последствия лошадиного транспорта вели к размножению грызунов, которые совершали набеги на мешки с едой для лошадей, и тут же распробывали и человеческие продукты.

Только в Нью-Йорке к 1890 году проживали 150 тысяч лошадей, и их число росло каждый день.

И тут появились первые автомобили… Первый был запатентован и выпущен на рынок немецким изобретателем Карлом Бенцем в 1886 году, но прошло ещё десять лет до тех пор, пока автомобили стали реальностью на улицах крупных городов. Автомашины стали частью городского пейзажа к концу века. И вот тут мы видим интересный и любопытный факт: В начале 20 века треть всех автомашин, проезжающих по улицам, работали на электричестве!

И электричество упорно теснило бензиновые автомомобили (а автомашины на дровах — были и такие! – сошли со сцены очень быстро). Электромобили рекламировались (сюрприз!) как машины, не загрязняющие воздух, как более тихии, как не пачкающие пассажиров (те сидели на открытых или полуоткрытых сидений и выхлопы попадали на лица и одежду).

Заметим, что самый первый электромобиль (по меньшей мере, первый, пошедший в серию) был спроектирован и построн шотландским изобретателем Робертом Андерсоном ещё в тридцатые годы, было построено несколько десятков таких машин (точные цифры неизвестны), но эти машины были, скорее игрушками и использовались для увесилительных поездок по садам и паркам, были сложны, батареи были крайне неэффективны, поэтому дело благополучно заглохло до появления на арене Карла Бенца, который и считается изобретателем автотранспорта.

Но в конце 19 века электромобиль вернулся в мир наряду с бензиновым. Очень быстро появился парк электроавтобусов, которые перевозили пассажиров в Париже, Берлине, Лондоне и Нью-Йорке. Эти автобусы могли развивать скорость до 30 километров в час и проходить на одной зарядке до 80 километров (но на хорошей дороге, конечно).

К 1900 году электромобили стали самыми продаваемыми в США машинами. И казалось, будущее у этого рынка безоблачно. Но в 1913 году Генри Форд сумел резко удешевить производство бензиновых машин, и одновременно значительно улучшить качество их двигателей. Электромашинам, которые вдруг стали в полтора раза дороже бензиновых, не осталось места.