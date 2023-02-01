Духовный наставник из Канады обвинен в изнасилованиях

21 января в городе Эдмонтон 64-летнего религиозного лидера заключили под стражу. С 2017 по 2021 годы мужчина совершил четыре изнасилования, в которых его обвиняют. Но скорее всего это не все его известные преступления.

Де Руитер основал и был лидером Колледжа интегрированной философии, число последователей которого приблизительно триста человек. Следователям он заявил, что насиловал женщин он не ради удовольствия, а по причине того, что был «направлен духом, чтобы заняться с ними сексом, и что сексуальный контакт с ним поможет им достичь состояния высшего бытия и духовного просветления».

На обычных групповых сеансах наставник мог часами молча рассматривать последователей. По его словам, чтобы достичь просветления и пробудиться духовно, нужно подавить в себе весь эгоизм и искренне осознать глубокие планы бытия. Что интересно, у мужчины есть сайт, на котором были подробные описания его занятий сексом с женщинами, как он утверждает, по обоюдному согласию, и, по его словам, у данных половых актов не было связей с вожделением. Кстати, у мужчины есть жена и дочь.