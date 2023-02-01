В Канаде за благополучием свиней проследит искусственный интеллект

Канадский университет Саскачевана (USask) получил финансирование в размере 5,2 млн долларов на проведение 28 инновационных исследований в области животноводства и производства кормов. Один из проектов – внедрение искусственного интеллекта в свиноводстве.

Как сообщается в релизе, размещенном на сайте университета, деньги поступают из Фонда развития сельского хозяйства Саскачевана (ADF), который финансируется за счет средств федерального и местного бюджета. Об этом сообщает сайт Ветеринария.

В общей сложности поддержку получили 28 проектов. Среди них использование искусственного интеллекта для наблюдения за благополучием свиней (317,5 тыс. долларов), разработка вакцин для борьбы с копытной гнилью у крупного рогатого скота (243 тыс. долларов), методы контроля бактериальных и вирусных инфекций у пчел (270 тыс. долларов), а также методы эффективного использования соломы в рационе мясного скота (735,8 тыс. долларов).

Сообщается, что 863 тыс. долларов будут выделены на проекты, осуществляемые в региональном центре свиноводства USask, еще 328 тыс. долларов получил проект по разработке инъекционных и пероральных вакцин против паратуберкулеза КРС, кроме того, 369 тыс. долларов выделено на разработку двухвалентной субъединичной вакцины против эпидемической диареи свиней.

«Эти значительные средства, выделенные федеральным и региональным правительством и нашими отраслевыми партнерами, обеспечивают дальнейшее проведение на базе USask передовых исследований в области благополучия и здоровья сельскохозяйственных животных, эффективности производства и развития сельскохозяйственных технологий», – сказал вице-президент по исследованиям USask Балджит Сингх, его слова приводятся в сообщении на сайте университета.