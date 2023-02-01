Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости Volkswagen намерена построить завод аккумуляторных батарей в Онтарио
Volkswagen Atlas Cross Sport

Volkswagen намерена построить завод аккумуляторных батарей в Онтарио

Виктория Христова Фев 1, 2023 Новости, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Комментарии к записи Volkswagen намерена построить завод аккумуляторных батарей в Онтарио отключены 24 Просмотров

В декабре 2022 года немецкий автоконцерн Volkswagen подтвердил, что ищет место для завода по производству аккумуляторных батарей в Северной Америке

Построить завод по производству аккумуляторных батарей в канадской провинции Онтарио намерен немецкий автоконцерн Volkswagen, 31 января сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.

Сообщается, что канадская провинция предложила инвестиции и другие стимулы для реализации проекта.

По словам источника, власти Онтарио сообщили автоконцерну, чтобы тот рассматривал его «рассматривали как конкурирующего с другими местами».

В Volkswagen покак никак не прокомментировали данное сообщение.

Напомним, в декабре 2022 года немецкий автоконцерн Volkswagen подтвердил, что ищет место для завода по производству аккумуляторных батарей в Северной Америке.

 

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal