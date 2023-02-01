Volkswagen намерена построить завод аккумуляторных батарей в Онтарио

В декабре 2022 года немецкий автоконцерн Volkswagen подтвердил, что ищет место для завода по производству аккумуляторных батарей в Северной Америке

Построить завод по производству аккумуляторных батарей в канадской провинции Онтарио намерен немецкий автоконцерн Volkswagen, 31 января сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.

Сообщается, что канадская провинция предложила инвестиции и другие стимулы для реализации проекта.

По словам источника, власти Онтарио сообщили автоконцерну, чтобы тот рассматривал его «рассматривали как конкурирующего с другими местами».

В Volkswagen покак никак не прокомментировали данное сообщение.

Напомним, в декабре 2022 года немецкий автоконцерн Volkswagen подтвердил, что ищет место для завода по производству аккумуляторных батарей в Северной Америке.