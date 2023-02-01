Британский фермер установил мировой рекорд урожайности пшеницы

Урожайности пшеницы в 179,6 ц/га и ячменя в 162 ц/га удалось добиться фермеру из Великобритании Тиму Ламиману. 30 января сообщает сетевое издание Graincentral.

Оба результата достигнуты в 2022 году и отмечены ежегодными наградами Сети повышения урожайности Соединенного Королевства. Пшеница дала урожай на площади 8,29 га.

Ламиман побил предыдущий рекорд урожая пшеницы в 173,98 ц/га, установленный новозеландским фермером Эриком Уотсоном в 2020 году. Рекорд 2017 года равен 167,91 т/га.

По ячменю Ламиман превзошел собственный рекорд в 142 ц/га, установленный в 2021 году. Более ранний рекорд по ячменю установлен в 2015 году фермерами из Новой Зеландии Уоррен и Джой Дарлинг и равны 138 ц/га. До этого рекорд по ячменю держался 25 лет.

Награду Сети повышения урожайности Yield Enhancement Network (YEN) Ламиман получил 24 января.

Директор и основатель YEN Роджер Сильвестр-Брэдли заявил: «Либо аграрии не понимают, сколь хороши их почвы, либо наука слишком пессимистична в отношении потенциала земледелия». Сильвестр-Брэдли добавил, что достигнутые результаты дают хороший знак будущему растениеводства в мире, где изменяется климат.