Канадские врачи выявили изменения в мозге от ожирения, подобные болезни Альцгеймера

Исследователи полагают, что у людей с ожирением и, возможно, с избыточным весом может замедлится снижение когнитивных функций

Ученые из университета Макгилла в Монреале проанализировали сканирование мозга более 1300 человек в своем исследовании, чтобы напрямую сравнить закономерности уменьшения размера мозга у людей с ожирением и у пациентов с болезнью Альцгеймера. Согласно отчету, опубликованному во вторник в Journal of Alzheimer”s Disease (“Журнале болезни Альцгеймера”), сканирование выявило одинаковое уменьшение мозга в областях, связанных с интеллектом, памятью и суждением в обеих группах пациентов. Об этом сообщает RG. Это означает, что нервные клетки в этих областях могут быть повреждены и способны быстро умирать, отмечается в исследовании.

Ожирение может вызвать изменения в организме, связанные с повышением риска развития болезни Альцгеймера, включая повреждение кровеносных сосудов головного мозга и накопление аномальных белков, как показали более ранние исследования. “Мы показали, что существует сходство между мозгом людей, страдающих ожирением, и людей с болезнью Альцгеймера, – сказал автор исследования Филип Морис, профессор нейробиологии из университета Макгилла. – И это сводится к толщине коры головного мозга”.

Кора головного мозга, которая отвечает у людей за основные функции мозга, такие, как речь, восприятие, долговременная память и суждение, является внешним слоем мозга. По словам Мориса, сужение этой области мозга может отражать уменьшение количества его клеток. Исследователи полагают, что у людей с ожирением и, возможно, с избыточным весом (индекс массы тела от 25 до 25,9) может замедлится снижение когнитивных функций, если они смогут приблизиться к здоровому весу. Другие состояния, вредные для мозга, в том числе высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет 2 типа, также связаны с ожирением, отметил Морис.