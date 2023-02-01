Компания Hyundai представит концепты Hyundai N Vision 74 и RN22e в Торонто

Hyundai представит модели N Vision 74 и RN22e на Канадском международном автосалоне, который пройдет с 17 по 27 февраля в Торонто.

Присутствие автопроизводителя на мероприятии в этом году ознаменует его возвращение после трехлетнего отсутствия. В дополнение к демонстрации этих двух ярких концепций на мероприятии Hyundai представит полностью электрический Ioniq 6, а также остальную часть своей линейки. Он также предложит тест-драйвы многих своих моделей.

Hyundai N Vision 74 отдает дань уважения Hyundai Pony Coupe 1974 года, концептуальному автомобилю, разработанному легендарным Джорджетто Джуджаро. Представление молодого автопроизводителя о том, как мог бы выглядеть спортивный автомобиль в середине 1970-х годов, на самом деле так и не было запущено в производство. «Мы рады вернуться на автосалон в Торонто с канадским дебютом N Vision 74 и глобальным показом RN22e», — сказал президент и исполнительный директор Hyundai Auto Canada Дон Романо. «Эти автомобили демонстрируют неизменное внимание Hyundai к экологичности, производительности, дизайну и инновациям. В этом году посетителей Канадского международного автосалона ждет нечто особенное от Hyundai».

Hyundai N Vision 74 имеет дизайн, вдохновленный культовым Hyundai Pony Coupe, разработанным Джорджетто Джуджаро, но это гораздо больше, чем концепт с интригующим дизайном. Действительно, N Vision 74 имеет усовершенствованный водородный блок спереди, аккумуляторную батарею на 62,4 кВт/ч и пару электродвигателей на задней оси, которые суммарно производят 670 л.с. мощности и 900 Нм крутящего момента.Этот аккумулятор можно зарядить, подключив автомобиль к розетке или через водородный блок, который действует как генератор мощностью 85 кВт с баком, который можно пополнить всего за пять минут.

Автомобиль демонстрирует футуристические научно-фантастические технологии, которые инженеры компании надеются превратить в научную реальность. N Vision 74 оснащен гибридной водородной трансмиссией, которая сочетает в себе аккумуляторно-электрическую систему привода и водородный топливный элемент. Автопроизводитель говорит, что благодаря настройке автомобиль отличается превосходной эффективностью охлаждения, а также предоставляет две разные системы привода в зависимости от условий. RN22e полностью электрическая модель, оснащенная аккумуляторной батареей на 77,4 кВт/ч, которая работает вместе с парой электродвигателей, производя 576 л.с. мощности и 740 Нм крутящего момента. В нем представлены технологии, которые будут использоваться в Ioniq 5 N и Ioniq 6 N.