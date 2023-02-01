Как лучше хранить продукты, не позволяя им портиться

Практические советы от Santé Canada – как уменьшить количество выбрасываемых продуктов

Советы простые, но могут помочь, особенно молодёжи, которая ещё не очень хорошо ориентируется на собственной кухне.

Ежегодно каждая семья выбрасывает десятки, если не сотни тонн испортившихся продуктов — как то, что осталось на тарелках, так и продукты, забытые в кладовке или в холодильнике, после чего они благополучно сгнили.

Можно ли сократить количество выбрасываемых на помойку продуктов, которые пришли в негодность? Можно, конечно. В первую очередь, подходом к их приобретению: не ходить за продуктами голодным, не покупать кучу ненужных продуктов, которые продаются по хорошим скидкам, но которые испортятся при долгом хранении, не готовить слишком много, когда всё приготовленное явно не удастся сьесть.

Но есть ещё любопытные трюки, причём часто мы ошибаемся в их оценке. Например:

Считается, что продукты, замороженные в морозилке, лучше оставить для размораживания при комнатной температуре. На самом деле, это ошибочное мнение. Если еда оттаивает при комнатной температуре, то она как бы насыщается бактериями, и если её не сьёсть очень быстро (в тот же день), то такие продукты испортятся быстро. Каков выход? Очень простой: продукты должны оттаивать в обычном холодильнике. Да, процесс может занять целую ночь, зато продукт не испортится. Если же необходимо разморозить продукты быстро, их можно положить в воду на пару часов (не больше), но каждые полчаса воду надо менять. Можно также воспользоваться микроволновкой. В любом случае, размороженные продукты вновь замораживать нельзя.

Часто считают, что в домашнем холодильнике и морозильнике продукты могут хранится очень долго — годами. На самом деле, это совершенно не так. Ни в коем случае не рекомендуется хранить в морозильнике овощи и фрукты любого вида (включая засушенные) больше года. Такие же сроки хранения рекомендуются для сливочного масла и для приправ. Мясо в морозильнике можно хранить до года, но свинину лучше хранить не более месяца. Рыба же и морепродукты хранятся в морозилке до шести месяцев. Торты, лазанья, супы, если они заморожены, лучше потребить не позднее, чем через полгода. Если продукты хранятся дольше рекомендованных сроков, они тут же придут в негодность после размораживания.

А вот остатки недоеденной еды (от оставшегося на одну тарелку супа кусков мяса) можно хранить в холодильнике пару дней, даже три дня в ряде случаев. Если же эти продукты простояли на открытом воздухе, даже в комнате, то летом они должны быть убраны в холодильник не позже, чем через час. Если погода холодная, то можно и два часа подождать, но не более. Если их ставить в холодильник позже, они тут же начнут портиться.

Учтите, что все молочные продукты можно хранить в морозильнике. От обычного молока и масла, до сыров, йогуртов и сметаны. Молоко можно хранить при таких условиях до полугода, то же самое применяется и к сырам, хотя они могут терять вкусовые качества. Заметим, впрочем, что йогурты и сметана при размораживании станут более жидкими и менее густыми. Но они не становятся непригодными к потреблению. Их можно слегка взбить после размораживания, и они вернутся в первоначальное состояние.

Не забываем, что у каждого овоща и у каждого фрукты есть свои сроки хранения. Никогда не вредно проконсультироваться с экспертами по срокам хранения слив, черники, салата, огурцов, лука, грибов, винограда, яблок, апельсинов, кукурузы, свёклы, капусты… Как правило, сроки варьируются от одной недели до 3 недель. Яблоки, кстати, самые долгохранящиеся продукты — в прохладном месте их можно держать без потери их качеств до полугода.

Наконец, помните, что на этикетках могут ставиться два вида дат, указывающих на предельный срок хранения продукты. В Квебеке можно видеть буквы DLC (date limite de consommation) или же DLUO (dfyt limite d’utilisation optimale). Иногда фигируриуют оба сокращения. За ними всегда указана конкретная дата. Первое сокращение означает «крайний срок потребления», после которого продукт может причинить вред здоровью. Второе означает «крайний срок для наилучшего потребления». Иначе говоря, после указанной даты в этом случае сьесть продукт можно, но он утратит качества, вкус и уже начинает приходить в негодность. И проверяйте, не переставили ли дату истечения срока действия недобросовестные коммерсанты — такое случается сплошь и рядом, особенно в небольших лавках, в магазинах, торгующих этническими продуктами, но не только.

Приятного аппетита!