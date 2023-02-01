Простейшее мошенничество с помощью системы Interac. Будьте бдительны!

Растёт количество случаев увода денег через Interac, и вернуть потерянное, мягко говоря, сложновато. Внимательность – наше всё.

Силы правопорядка Канады предупреждают о всё более частых случаях мошеннических действий в ходе денежных трансакций с помощью системы Interac. Платежи с помощью Interac проходят быстро, их легко осуществить, нет необходимости указывать свой счёт и счёт получателя средств, они, как правило, осуществляются мгновенно, так что эта система очень популярна. Многочисленные сделки на разных платформах сегодня осуществляются именно так, особенно, когда речь идёт о продаже-покупке на небольшие или относительно небольшие суммы. Всё, от подержанных настольных ламп до книг и комьпютеров, многие оплачивают посредством Интерака.

Когда продавец хочет продать товар, покупатель обговаривает с ним условия, а затем переводит деньги на счёт продавца. Сделать он это может до получения товара или же после получения, по договорённости с продавцом. И вот тут мошенники умело системой пользуются.

Дело в том, что у системы Интерак есть малоизвестная потребителю функция — с её помощью можно не только получить, но и отправить деньги. Обе формы очень похожи внешне, а люди, для которых язык не родной, могут вообще не заметить разницы в описании идущей трансакции.

На иллюстации к этому тексту читатель может сравнить обе формы и убедиться в том, что разница минимальна, хотя, конечно, при внимательном прочтении указаний и при условии знания языка, разница заметна. Но она принципиальна. Если в формуляре указано, что речь о demande de fonds, то отправитель запроса не собирается переводить деньги, он просит у вас о переводе денег на его счёт. Если же «покупатель» на самом деле деньги переводит, что он отправляет формуляр Transfert d’argent. Даже люди, у которых французский родной, путаются — мол, это ответ на мою просьбу переслать мне деньги (просьба о средствах). Таким образом, человек кликает и отправляет деньги, вместо подтверждения их получения.

На этом операция завершается и мошенник потирает руки. Как правило, банки перенаправляют жалобы на такие операции в Interac и без его согласия деньги не вернут. А у Interac политика простая — мы аннулируем операцию лишь в том случае, если отправитель отказал получателю в просьбе выслать тому деньги. При крупных суммах можно подавать заявление в полицию, но мошенники тоже не дураки — во-первых, они не рискуют, требуя огромные суммы — речь о десятках или о паре сотен долларов, когда облапошенный продавец махнёт рукой, поняв, что долгие «бодания» с системой не стоят нервов и усилий, мол, урок усвоил, спасибо судьбе, что недорого взяла. Во-вторых, действия мошенника никак нельзя квалицифировать как воровство или как мошенничество: – Я случайно отправил не тот формуляр, виноват, но продавец же мог и должен был мне отказать, я ж сам и не заметил. А что там мне на счёт упало, мало ли, что, увидел деньги, решил, что мне скидку сделали, сумму подзабыл…

У мошенника всегда выбрана опция автоматического зачисления на счёт поступивших средств, так что те сразу к нему поступают, и вернуть их весьма сложно.

Чтобы избежать таких ситуации, главный совет — читайте формуляр внимательно. Там несколько фраз, времени чтение не занимает. Кроме того, в формуляре есть опция (она окружена красной линией на рисунке), которая позволяет заблокировать просьбу о переводе денег на адрес запросившего об этом лица (надо перейти про указанной на формуляре ссылке и заблокировать адрес), но эта опция весьма ненадёжно — заблокировать можно лишь те емайл адреса, с которых уже поступали подобные просьбы.

Можно отменить опцию автоматической отправки и получения средств (такая возможность тоже указывается), но если вы такие операции проводите редко, то вы об этом не задумываетесь).

Так что, если решили получить оплату через Interac, внимательно проверьте, не отправляете ли вы деньги нечистоплотному мошеннику. Он вас точно не отблагодарит и похохочет над очердной жертвой.

Кстати, Центр борьбы с мошенниками Канады сообщил, что в 2021 году общая сумма мошеннических операций (и это только те операции, о которых этой организации стало известно) превзошла 21 миллион долларов, то есть на такую сумму стали беднее жертвы воришек. При общей сумме переводов на сумму 338 миллиардов долларов, ущерб не очень заметен, тем не менее, вряд ли вы обрадуетесь, если даже на полсотни долларов вас обмишурят.

(По материалам сайта Protegez-vous).