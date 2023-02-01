Из коллекции не самых известных сведений и фактов из жизни человечества

Несколько малоизвестных и, тем не менее, полезных советов и фактов, может быть, пригодятся…

После убийства царя Петра III, появились десятки самозванцев, выдававших себя за него. Первых самозванцев, назвавших себя царём Пётром Фёдоровичем, наказывали достаточно мягко – беглый солдат Пётр Чернышев был бит кнутом и сослан в Сибирь, беглый солдат Гаврила Кремнев был бит плетьми и тоже сослан в Сибирь, купец Антон Асланбеков получил такое же наказание и т.д. А Емельян Пугачёв наделал такого шуму, что с ним обошлись гораздо суровей. Хотя, на самом деле, там Швабрин кашу заварил, это очевидно (читаем роман Капитанская дочка – 2).

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В 2004 году кандидат в президенты России Сергей Миронов (да, тот самый, что позже грозил разможить черепа врагов кувалдой, которую ему подарил глава организации Вагнер (организация, объявленная террористической в нескольких странах) применил любопытную технологию нейролингвистического программирования в политике. Как? А просто, лозунг партии Справедливая Россия был (если кто забыл) следующим: Справедливая Россия – Пути новой России. Достаточно посмотреть на первые пять букв лозунга, чтобы сообразить, какая фамилия оставалась подспудно в голове человека, слышащего или читающего этот девиз. В 2011 году Миронова обидели и он стал партию власти ругать. Но в том, что вот так действовал в 2004 году, якобы, будучи “независимым от власти”, Сергей Миронов не признался ни разу.

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Первая единая система математических обозначений была принята в России в XVIII веке. Принята она была благодаря Леонтию Филипповичу Магницкому, автору учебника “Арифметика”.

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Лучший способо запомнить стихотворные размеры (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест – некоторые из них почти забыты):

Ваня-Ваня-Ваня-Ваня

Иван-Иван-Иван-Иван-Иван

Ванечка-Ванечка-Ванечка-Ванечка

Ванюша-Ванюша-Ванюша

Иоанн-Иоанн-Иоанн

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“И дым отечества нам сладок и приятен” – из “Горя от Ума” Грибоедова. Дым – означает ДОМ, как говорили в старину. И тут же меняется смысл фразы – не дым, а родной дом нам сладок и приятен. Кстати, ещё известные фразы из этой же пьесы: “Ба! Знакомые все лица!”, “Всё врут календари!” (речь не о календаре в общепринятом для нас смысле, а о толстом ежегоднике, в котором описывались всевозможные события, рецепты, давались советы на все случаи жизни, упомянались случаи из биографий великий людей и т.д.), “С чувством, с толком, с расстановкой”, “Счастливые часов не наблюдают”, “Карету мне, карету”, “Нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок”, “Сюда (в Москву) я больше не ездок” и т.д.

Если вы за рулём, открывайте двери автомобиля правой рукой. Почему? Потому что в таком случае вам придётся повернуть корпус и вы обязательно заметите приближающуюся машину или велосипедиста. Эти люди часто не в курсе, что вы только что остановились и собираетесь выйти. И вы избежите удара. Конечно, правило не важно, если между дверкой и тротуаром не проехать, но пусть правило войдёт в привычку.

Самая высокая гора в мире — это Эверест (Джомолунгма), но если считать высоту от уровня моря. А если считать высоту горы от основания её, то есть, от места, с которого начинается гора, склон, то самая высокая гора, это Мауна Кеа (Mauna Kea) на Гаваях. Высота Джомолунгмы над уровнем моря более, чем в два раза выше гавайской горы, но та рождается в глубине океана и более половины её находится под водой.