Семинар по недвижимости онлайн. Четверг, 2 февраля, 19:00-21:00.

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︎ Чем отличается покупка квартиры от покупки дома?
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︎ С чего начать ? Все этапы покупки недвижимости.
︎ Что можно купить в Монреале и окрестностях за 400 тыс долл?
︎ Почему банк может отказать в ипотеке?
︎ Чем отличается покупка квартиры от покупки дома?
︎ Что лучше купить: новостройку или вторичку? Свой дом или дом с жильцами?
︎ С чего начать ? Все этапы покупки недвижимости.
Риелтор Ольга Успенская и брокер по ипотеке Евгения Доценко ответят на все ваши вопросы.
Продолжительность 2 часа.
Запись на Facebook:
Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!
У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.
Ольга Успенская
Риэлтор с 20-ти летним опытом работы
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