Семинар по недвижимости онлайн. Четверг, 2 февраля, 19:00-21:00.

Новые законы, принятые в 2022 году для покупки недвижимости.

Что можно купить в Монреале и окрестностях за 400 тыс долл?

Почему банк может отказать в ипотеке?

Чем отличается покупка квартиры от покупки дома?

Что лучше купить: новостройку или вторичку? Свой дом или дом с жильцами?

С чего начать ? Все этапы покупки недвижимости.