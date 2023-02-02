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Экономика Недвижимость Семинар по недвижимости онлайн. Четверг, 2 февраля, 19:00-21:00.

Семинар по недвижимости онлайн. Четверг, 2 февраля, 19:00-21:00.

Виктория Христова Фев 1, 2023 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Семинар по недвижимости онлайн. Четверг, 2 февраля, 19:00-21:00. отключены 27 Просмотров

Семинар по недвижимости! Записывайтесь и получайте ответы на свои вопросы!
✔ Новые законы, принятые в 2022 году для покупки недвижимости.
✔ Что можно купить в Монреале и окрестностях за 400 тыс долл?
✔ Почему банк может отказать в ипотеке?
✔ Чем отличается покупка квартиры от покупки дома?
✔ Что лучше купить: новостройку или вторичку? Свой дом или дом с жильцами?
✔ С чего начать ? Все этапы покупки недвижимости.
Риелтор Ольга Успенская и брокер по ипотеке Евгения Доценко ответят на все ваши вопросы.
Продолжительность 2 часа.
Запись на Facebook:

https://fb.me/e/2I7abefTp

 

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в  компании Vendirect за 2021 год!  Ура! 

 У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Ольга Успенская
Риэлтор с 20-ти летним опытом работы

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