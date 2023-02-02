Shell заподозрили в обмане по расходам на «зеленую энергетику»

В Shell сообщили, что отвергают обвинения, поскольку компания прозрачно предоставляет финансовую отчетность в SEC и другие регуляторы.

Обвинения в адрес британо-нидерландской энергетической компании Shell в том, что она вводит инвесторов в заблуждение относительно своих планов расходов на возобновляемые источники, направила группа активистов антикоррупционной независимой организации Global Witness, 1 февраля сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что активисты подали жалобу в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) в которой сообщается, что активисты «обеспокоены тем, что Shell существенно исказила свои финансовые обязательства в отношении возобновляемых источников энергии, „завысив“ свои расходы в этой области».

Активисты заверили, что по данным Shell ее расходы на подразделение, которое включает в себя возобновляемые источники энергии, улавливание и компенсацию выбросов углерода, а также водород, розничную продажу газа и электроэнергии, в 2021 году составили $2,4 млрд, что равняется около 12% от общих расходов компании.

Активисты отметили, что по ее данным энергетическая компания потратила только 1,5%, или $288 млн от своих общих расходов в $20 млрд на возобновляемые источники энергии.

Активисты добавили, что SEC следует изучить, является ли включение торговли газом в подразделение Shell по возобновляемым источникам энергии и решениям в области энергетики «представляет собой существенно вводящее в заблуждение искажение».

В Shell сообщили, что отвергают обвинения, поскольку компания прозрачно предоставляет финансовую отчетность в SEC и другие регуляторы.

Напомним, в феврале 2021 года Shell сообщила, что намерена тратить от 2 до 3 миллиардов долларов в год на возобновляемые источники энергии и энергетические решения.