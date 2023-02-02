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Новости Netflix внедрила новые правила для использования сервиса
Фото: https://gazettereview.com/

Netflix внедрила новые правила для использования сервиса

Виктория Христова Фев 2, 2023 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи Netflix внедрила новые правила для использования сервиса отключены 39 Просмотров

В соответствии с новыми правилами онлайн-кинотеатра, единым аккаунтом Netflix теперь можно пользоваться только в пределах одного домохозяйства. 
В рамках борьбы с шерингом паролей Netflix внедрила новые правила для использования сервиса — и изменениями в правилах ознакомился портал The Streamable.

Отныне пользователи сервиса с разных гаджетов обязаны хотя бы один раз в месяц подключаться к основному Wi-Fi главного владельца аккаунта, а затем заходить в приложение или сайт, чтобы потом включить любой фильм или сериал — в противном случае профили будут блокировать до тех пор, пока он не будет подключен к основной сети или пока не будет создан новый аккаунт. То-есть аккаунты могут быть по-прежнему общими и ими можно делиться, но в рамках одного домохозяйства.

Netflix будет отслеживать подключения к основной сети с помощью IP, активности аккаунтов и с помощью идентификаторов тех или иных гаджетов.

Для тех подписчиков, которые много путешествуют и смотрят Netflix вне дома, сервис предлагает запрашивать временный код для предоставления доступа к аккаунту в течение семи дней.

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