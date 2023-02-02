Netflix внедрила новые правила для использования сервиса

Отныне пользователи сервиса с разных гаджетов обязаны хотя бы один раз в месяц подключаться к основному Wi-Fi главного владельца аккаунта, а затем заходить в приложение или сайт, чтобы потом включить любой фильм или сериал — в противном случае профили будут блокировать до тех пор, пока он не будет подключен к основной сети или пока не будет создан новый аккаунт. То-есть аккаунты могут быть по-прежнему общими и ими можно делиться, но в рамках одного домохозяйства.