В США нелегальные мигранты начали идти и через границу с Канадой

Официальные лица из других приграничных регионов, расположенных вдоль 49-й параллели, поддержали опасения сектора Суонтон, отметив, что переходы были по всему протяжению границы.

Рекордное число нелегальных мигрантов совершает путешествие из восточной Канады в Соединенные Штаты, многие из которых «плохо осведомлены» об опасностях, связанных с зимой в регионе, сообщил 30 января сайт The Post Millenial.

Должностные лица из сектора Суонтон пограничной службы США, который включает штаты Вермонт, Нью-Йорк и Нью-Гэмпшир, говорят, что за первые три месяца 2023 финансового года, с начала октября по конец декабря 2022 года, число незаконных пересечений границы США увеличилось на 743 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Совокупное количество задержаний и встреч в 2023 финансовом году уже превысило количество задержаний и встреч в 2022 финансовом году», — говорится в пресс-релизе Таможенно-пограничной службы США, предупреждая, что «последние тенденции представляют собой устойчивый рост незаконных пересечений границы по мере того, как мы приближаемся к самым суровым зимним месяцам».

Снег и температура около нуля или ниже нуля являются обычным явлением в регионе в январе и феврале, что повышает риск переохлаждения для тех, кто не сталкивался со снежной зимой ранее и не имеет теплой одежды. Отметим, что очевидно речь не идет о незаконной миграции граждан Канады, у которых и лыжи есть, и подходящая одежда. И которые могут въехать в США законно на машине.

«Экологические проблемы в сочетании с резким увеличением незаконного трансграничного движения вызывают серьезную озабоченность по поводу потенциальной гибели людей», — продолжила пограничная служба, сетуя на тот факт, что «пограничный патруль сектора Суонтон продолжает сталкиваться с семейными группами с детьми (в возрасте всего нескольких месяцев), пересекая неопределенную местность при однозначных (по Фаренгейту) температурах». То есть при температурах ниже -12°С.

Пограничная служба также отметила, что решение мигрантов отправиться в путешествие подвергает риску не только их самих и их семьи, но и пограничников, которые вынуждены отправляться в безлюдную местность, чтобы выслеживать мигрантов.

«Суонтонский сектор при выполнении нашей миссии по обеспечению безопасности границ больше всего заботится о сохранении жизни — жизни местных жителей, которых мы поклялись защищать, жизни наших агентов пограничной службы, изо дня в день выполняющих миссию в поле, а также жизни отдельных лиц, семей и детей, которых мы обвиняем при задержании, поскольку они пытаются обойти юридические процедуры для въезда», — сказал начальник патрульного агента сектора Суонтон Роберт Н. Гарсия.

«К сожалению, транснациональные преступные организации, которые хотят получить прибыль от увеличения потока людей, заботятся только о прибыли и не заботятся о благополучии тех, чье тяжелое положение они пытаются использовать для получения финансовой выгоды», — продолжил Гарсия.

Официальные лица из других приграничных регионов, расположенных вдоль 49-й параллели, поддержали опасения сектора Суонтон, отметив, что переходы были по всему протяжению границы.