Почему нужно есть острый перец почаще

Красный перец— это овощ, богатый многочисленными питательными веществами и минералами, такими как витамины С, А и Е, а также провитамин бета-каротин, которые необходимы для правильного функционирования нашего организма. Именно поэтому некоторые перцы, растущие в сезон, должны быть на вашем столе и в вашей тарелке как можно чаще.

В первую очередь из-за большого количества содержащегося в нём витамина С перец является отличным овощем для укрепления иммунитета, поскольку этот витамин стимулирует лейкоциты и успешно борется с инфекциями, тем самым укрепляя иммунную систему. Витамин С и флавоноиды, присутствующие в перце, также предотвращают возникновение респираторных заболеваний, таких как пневмония и астма, поскольку облегчают дыхание.

Красный перец считается богатым источником витаминов А и С, которые являются мощными антиоксидантами. Они помогают бороться со свободными радикалами в организме и помогают лечить болезни сердца, остеоартрит, бронхиальную астму, катаракту. Красный перец содержит капсаицин, вещество, разжижающее кровь и помогающее предотвратить преждевременный атеросклероз. Кроме того, капсаицин подавляет нарушения кровообращения, немного облегчает приступы мигрени и способствует жиросжиганию. Каротины, придающие перцу яркий цвет, полезны для зрения, а сок из этого овоща улучшает концентрацию внимания. Также в красном перце содержится ликопин, оказывающий профилактическое действие на некоторые виды рака.

Красный перец чрезвычайно эффективен, когда речь идет о похудении, поскольку содержит очень мало жира и калорий. Перец богат витамином С, который необходим организму для создания карнитина, помогающего мышцам использовать жировые отложения для получения энергии, и таким образом стимулирует обмен веществ, чтобы он работал быстрее. Аскорбиновая кислота также увеличивает метаболизм за счет снижения уровня триглицеридов, что помогает сжигать калории и контролировать уровень холестерина. Кроме того, она предотвращает расстройства пищеварения, вызывая выделение пищеварительных соков, и положительно влияет на здоровье почек.

Острый красный перец оказывает сильное стимулирующее действие на процесс пищеварения и, по мнению ученых, способствует “раскрытию” всех тканей в организме, что стимулирует кровоток, ускоряет обмен веществ, повышает уровень энергии и устраняет хроническую усталость.