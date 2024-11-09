Велосипедная дорожка на мосту Жака-Картье закрыта на неопределенный срок

Если вы решите воспользоваться многофункциональной дорожкой через мост Жака-Картье, чтобы добраться до работы или учебы, вам не повезет.

Велосипедная дорожка и тротуар на западной стороне моста закрыты на неопределенный срок без предупреждения.

В Вело-Квебеке заявили, что это недопустимо.

“У людей, которые ездят на велосипедах, также есть работа и обязательства, и они заслуживают того, чтобы иметь точную информацию о том, когда они снова смогут проехать по этому мосту”, – сказала пресс-секретарь Магали Бебронн.

В минувшие выходные на мостах Жак-Картье и Шамплейн были проведены работы по обустройству многоцелевых дорожек, но предстоит сделать еще больше, поскольку поступают сообщения о повреждениях.

Бебронн сказал, что это только подчеркивает необходимость расширения сообщения с Южным побережьем Монреаля.

“Мы также считаем, что часы работы метро должны быть адаптированы таким образом, чтобы велосипедисты могли пользоваться своими велосипедами в метро даже в часы пик, когда у них нет других альтернатив”, – сказала она.

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