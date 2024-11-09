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Суд

Мужчина, обвиняемый в наезде со смертельным исходом, имел инструменты для угона автомобилей

Степан Артемьевский Ноя 9, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Мужчина, обвиняемый в наезде со смертельным исходом, имел инструменты для угона автомобилей отключены 1 Просмотров

 21-летний мужчина, обвиняемый в наезде на человека в Монреале прошлым летом, в результате которого погиб подросток, предположительно, имел в своем автомобиле инструменты для взлома автомобилей. 

Ясир Ларуи был арестован в среду утром полицией провинции Квебек при содействии полиции Лонгейля.

Ожидается, что во второй половине дня житель Лонгейля предстанет перед судом Монреаля, где ему будут предъявлены обвинения в опасном управлении транспортным средством, повлекшем смерть, в неосторожности при остановке автомобиля после аварии, опасной эксплуатации, и хранении инструментов для взлома.

30 июня 19-летний Джамал Дорселус погиб в результате аварии на южной полосе скоростной автомагистрали Декари на съезде, ведущем к 136-му восточному шоссе. В результате столкновения также пострадал еще один человек, который был отправлен в больницу.

Судебные документы показывают, что у обвиняемого якобы были пила, программатор и пустые ключи в его автомобиле, который, по словам SQ, был арендованным в компании Mercedes.

У Ларуи нет судимости в Квебеке.

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