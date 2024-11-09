Продажи жилья в Монреале подскочили в октябре из-за роста цен

Профессиональная ассоциация брокеров недвижимости Квебека сообщает, что продажи жилья в Монреале выросли на 43,8% в октябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Ассоциация сообщает, что продажи жилья в регионе составили 3824 единиц за месяц, по сравнению с 2659 в октябре 2023 года.

Средняя цена на все типы жилья выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом стоимость дома на одну семью в прошлом месяце увеличилась на 8,1% и составила 589 000 долларов.

Средняя цена на plex выросла на 7,1% до 789 500 долларов, а средняя цена на кондоминиум выросла на 6,2% до 414 250 долларов.

В прошлом месяце в районе Монреаля было зарегистрировано 6 258 новых предложений, что на 10,7% больше, чем годом ранее.

Количество активных предложений в октябре выросло на восемь процентов по сравнению с предыдущим годом и составило 18 201.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.