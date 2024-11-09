KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека START – Фильм «Лгунья». Премьера!

Семнадцатилетняя Ева решает провести это лето иначе и устраивается работать официанткой в кафе. Вскоре на девушку несправедливо вымещает свое плохое настроение Александр Воронов — когда-то популярный певец. Но свидетели конфликта видят ситуацию по-своему, а Ева решается на хитрость, становясь центром внимания. С каждым днем клубок лжи растет, обрастая слухами и приводя к переменам в жизни как самой Евы, так и ее близких. Теперь девушке предстоит найти смелость противостоять общественному мнению, если это еще возможно.

Видеотека Premier – Телешоу «Царица». Премьера!

Женщины с разными судьбами и страстью к музыке выйдут на большую сцену, чтобы проявить себя. Каждую неделю судьба участниц будет зависеть от решения жюри и зрителей — кто-то продолжит участие, а кто-то покинет проект. Все девушки обладают яркой харизмой, талантом и решимостью идти к своей мечте. Но только одна из них получит главный приз и титул победительницы.

Видеотека START – Сериал «Дети перемен». С 21 ноября!

Семейная драма на фоне переломного времени: сериал предлагает свежий взгляд на бурные 90-е. В центре истории — 45-летняя Флора Борисовна, водящая троллейбус и воспитывающая троих сыновей. Она оптимистка и старается сохранить тепло в семье, но непростое время разделяет ее детей — Петю, Юру и Руслана. Подростки находят новых друзей, становятся частью уличных группировок и сталкиваются с жестокими правилами жизни “по понятиям”, что ставит под угрозу их родственные узы.

Видеотека Premier – Фильм «Тайна Чёрной Руки». Премьера!

Как и любой юный мечтатель, Мишка хочет сыграть в фильме про шпионов. В его жизни наступает первое настоящее приключение — поездка через всю страну, чтобы увидеться с папой. В поезде мальчик замечает подозрительного мужчину и тут же решает, что перед ним — настоящий шпион. Мишка намерен разоблачить злоумышленника и стать героем в глазах мамы!

ВАЖНО!

Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

На официальном сайте www.kartinacanada.com вы можете с лёгкостью оформить трёхдневную подписку абсолютно бесплатно. Для желающих попробовать телеприставку в действии посетите наш Show Room в магазине по адресу: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC, H3X2H9 – здесь же можно приобрести и саму приставку.

Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

Напоминаем также адрес, по которым уже сегодня можно приобрести телевизионные карточки от KartinaCanada.com: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC H3X 2H9