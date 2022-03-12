Чтиво выходного дня: что такое камея?

Камея — разновидность геммы, ювелирное изделие или украшение, выполненное в технике барельефа на драгоценных или полудрагоценных камнях или на морской раковине.

Камея — разновидность геммы, ювелирное изделие или украшение, выполненное в технике барельефа на драгоценных или полудрагоценных камнях или на морской раковине. Противоположность интальо, которая выполняется в технике углублённого рельефа. Самые ранние камеи черпали вдохновение из доисторических петроглифов, которые документировали важную религиозную и символическую иконографию на скалах.

Сейчас само название ассоциативно отсылает нас к античности и не такому далекому прошлому – XVIII – XIX века. Именно в эти периоды был расцвет искусства резьбы по камню, дереву и прочим материалам, используемых в качестве основы. Но сейчас мода возобновилась, теперь считается стильным украсить платье или блузу винтажной вещичкой. Она может быть старинной или изготовлена в современных мастерских – ювелиры с удовольствием берутся за интересную работу.

Артистизм камеи путешествовал между культурами Древнего Средиземноморья через торговые пути, соединяющие Египет, Грецию и Рим, и часто изображал мифологические сюжеты, отдавая дань уважения их соответствующим богам и богиням. По мере роста Римской империи резчики стали включать в свои произведения политические портреты.

Богатые могли покупать дорогие камеи из драгоценных камней, а стеклянные камеи продавались тем, кто принадлежит к более низким социальным классам. Но их покупали, украшали ими своих дочерей и жен, а еще ручки ножей и прочего оружия. Элита начала собирать камеи в качестве признаков культурного статуса.

Самой известной эпохой коллекционирования камеи был 19-й век, благодаря королеве Виктории и Наполеону. Камеи на глубоководных раковинах стали популярными во времена Виктории. Эти украшения очаровали Наполеона, который носил камеи на собственной свадьбе и основал в Париже школу для обучения искусству вырезания камеи. Шведская королевская семья по сей день владеет знаменитой камея-тиарой из коллекции Наполеона, которую он подарил своей Жозефине в 1809 году.

Сперва для изделий использовались обычные одноцветные минералы с гладкой поверхностью и без цветовых изъянов. Спустя несколько веков впервые был задействован агат. Особенность самородка в его многослойной структуре. Именно это и помогло создавать портреты с двухцветной перспективой – на верхнем слое, который обычно темнее, вырезается сам образ, а нижний остается светлым фоном. Затем мастера научились работать с полутонами, вырезая объемные фигуры, задействуя каждый пласт самородка для создания эффекта теней. В античном мире к этому искусству приспособили еще несколько разновидностей камней – красноватую и зеленую яшму, оранжевый сардоникс.

Есть традиция, по которой семейная драгоценность передается по женской линии – от матери к дочери. По легенде вместе с ювелирным изделием передается тепло семейного очага и мудрость жены. Если у семьи нет дочери, то следует передать гемму невестке. В связи с этим появилась современная традиция – преподносить гравюры молодоженам в качестве подарка. На ней может быть изображена новоиспеченная супружеская пара. И еще одно значение – символ любви. Ранее, если девушка преподносила юноше свой портрет, это могло значить, что она дает обещание, свое согласие на брак и верность. Миниатюру можно было носить с собой, даже при длительных расставаниях пары оставались вместе. Сейчас тоже можно преподнести барельеф как знак вечной любви.