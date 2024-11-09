Лего предупреждает о возможном притоке мигрантов после избрания Трампа

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего выразил обеспокоенность перспективой наплыва мигрантов в провинцию после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США .

Лего говорит, что хочет быть уверенным в том, что канадская граница и аэропорты хорошо защищены, и планирует каждую неделю сообщать федеральному правительству о количестве вновь прибывающих в Квебек.

Трамп пообещал депортировать миллионы нелегальных иммигрантов из Соединенных Штатов в качестве одного из своих главных приоритетов.

Сегодня утром на пресс-конференции в Квебеке Лего заявил, что в Квебеке и так уже слишком много иммигрантов, и что провинция внесла свой вклад в прием просителей убежища.

Лидер партии Квебека Пол Сен-Пьер Пламондон предупредил ранее утром, что миллионы людей могут подумать о переезде на север после избрания Трампа.

Он говорит, что Канада имеет одну из самых проницаемых и плохо управляемых границ в западном мире, и что у Лего и премьер-министра Джастина Трюдо катастрофические показатели в области иммиграции.

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