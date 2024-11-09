Наступил ли переломный момент на рынке жилья Канады?

Продажи растут, поскольку снижение процентных ставок стимулирует покупателей в крупных городах

Продажи растут, поскольку снижение процентных ставок стимулирует покупателей в крупных городах

После нескольких месяцев сдержанной активности рынок жилья Канады, возможно, начинает набирать обороты, поскольку снижение процентных ставок стимулирует спрос покупателей и увеличивает продажи жилья по всей стране. RBC Economics сообщила о заметном росте продаж вторичного жилья в октябре, а ранние данные местных советов по недвижимости показали значительный рост в крупных городах по сравнению с сентябрьским уровнем.

Этот всплеск последовал за совокупным снижением ставки Банком Канады на 125 базисных пунктов, которое, по мнению аналитиков РБК, стало катализатором, которого ждали многие покупатели.

Увеличение товарных запасов в течение года также открыло перед покупателями больше возможностей, что стало еще одним стимулом для выхода на рынок. Однако, несмотря на увеличение количества домов на рынке, спрос в октябре превысил количество новых предложений, что создало более жесткие условия в нескольких крупных городах.

В Торонто, Ванкувере и Виктории, на рынках, которые ранее были более благоприятными для покупателей, баланс теперь изменился, и продавцы получили больше возможностей для ведения переговоров.

Однако пока что влияние на цены было умеренным. Индекс цен на жилье MLS (HPI) в октябре оставался относительно стабильным, лишь незначительно увеличившись в Торонто и снизив цены в годовом исчислении в Ванкувере, Виктории и Торонто. Калгари, Эдмонтон и Монреаль, тем временем, укрепили свои позиции как рынки, благоприятствующие продаже жилья.

“Октябрь может стать переломным моментом в восстановлении канадского рынка жилья”, – написали в недавнем отчете РБК помощник главного экономиста Роберт Хог и экономист Рэйчел Батталья.

Учитывая, что в декабре ожидается очередное снижение ставок на 50 базисных пунктов, а также дополнительные сокращения в 2025 году, РБК полагает, что динамика может сохраниться, хотя доступность по-прежнему вызывает беспокойство.

“Тем не менее, движение рынка может быть неровным, учитывая, насколько ограниченным остается уровень доступности на данном этапе”, – считают экономисты.

Период восстановления

Октябрь принес заметный всплеск рыночной активности в Торонто: количество перепродаж увеличилось на 14% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым высоким показателем с января. В то время как увеличение запасов помогло стабилизировать цены, цены на квартиры в кондоминиумах остаются под давлением из-за большого количества новых объектов, что привело к увеличению предложения и предоставило покупателям на рынке кондоминиумов значительные рычаги воздействия. Индекс цен на кондоминиумы снизился на 6,1% по сравнению с прошлым годом, в то время как цены на отдельно стоящие дома снизились на 2,5%.

“Доступность жилья в районе Торонто крайне высока и останется серьезным препятствием для многих потенциальных покупателей”, – отмечает РБК. “Однако снижение процентных ставок должно принести некоторое облегчение и поддержать восстановление рынка в предстоящий период”.

В Монреале тенденция к восстановлению ускоряется: объем перепродаж в октябре вырос более чем на 6% после устойчивого роста в предыдущие месяцы. Поскольку предложения на продажу не поспевают за темпами продаж, цены демонстрируют умеренный рост. В октябре дома на одну семью были проданы в среднем за 589 000 долларов, что на 8% больше, чем в прошлом году, в то время как цены на кондоминиумы достигли 414 000 долларов, что на 5% больше.

Рынок Монреаля находится на пути к возвращению к уровню продаж, существовавшему до пандемии, в ближайшие месяцы, если нынешняя динамика сохранится.

“Мы ожидаем дальнейшего умеренного роста в ближайшие месяцы, поскольку снижение процентных ставок стимулирует спрос со стороны покупателей жилья”, – заявили Хог и Батталья.

В Ванкувере октябрь ознаменовался заметным сдвигом: продажи вторичного жилья выросли на 22% в месячном исчислении – это самый высокий показатель более чем за год. Этот всплеск привел к тому, что продажи в Ванкувере достигли 17-месячного максимума, что свидетельствует о возможном восстановлении после длительного периода умеренного роста.

Соотношение рыночных продаж к количеству новых предложений превысило сбалансированный порог в 0,50, что придало рынку большую стабильность и подготовило почву для умеренного повышения цен.

Тем не менее, высокий уровень запасов продолжает оказывать давление на цены в Ванкувере, при этом сводный индекс потребительских цен MLS по-прежнему на 1,9% ниже, чем год назад.

Рынок жилья в Калгари в октябре оставался устойчивым, хотя и не демонстрировал такого же роста, как на других крупных рынках. Продажи жилья остаются примерно на 50% выше уровня, существовавшего до пандемии, что обусловлено устойчивым спросом.

Ситуация на рынке по-прежнему благоприятствует продавцам, и впервые с июня активность перепродаж превысила количество новых предложений, что привело к некоторому ужесточению рыночных условий. Рост цен начал замедляться, и годовой прирост составил 4,5%, что является самым низким показателем более чем за год.

“Мы ожидаем дополнительного снижения процентных ставок в ближайшие месяцы, что будет способствовать росту спроса и цен”, – говорится в отчете экономистов РБК.

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