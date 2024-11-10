С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает хороший осенний день вне зависимости от погоды. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Всемирный день науки за мир и развитие (англ. World Science Day for Peace and Development) или проще — Всемирный день науки (World Science Day) отмечается ежегодно 10 ноября с целью повысить осознание общественностью во всем мире пользы науки, а также служит напоминанием международному сообществу о необходимости использования научно-технических достижений в интересах мира и развития на благо человеческой цивилизации.

10 ноября отмечается Всемирный день молодежи (World Youth Day, WYD), который установлен в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ) (World Federation of Democratic Youth, WFDY). Это событие произошло на проходившей 29 октября — 10 ноября 1945 года в Лондоне Всемирной конференции молодежи.

Ежегодно 10 ноября специалисты одной из точных профессий отмечают свой профессиональный праздник — Международный день бухгалтерии (International Accounting Day), который часто называют Днем бухгалтера (Accountant’s Day).

В этот день отмечается день святой Параскевы, христианской великомученицы, жившей в 3 веке в Малой Азии. Прозвище Пятница — перевод имени Параскева (родители назвали дочь так, потому что почитали пятницу — день крестных страданий Господних). Параскева-Пятница считалась «бабьей святой», покровительницей семьи и брака. Именно ей девушки задавали в своих молитвах вопрос, как выйти замуж, чтобы жить счастливо, и просили помочь в этом деле: «Пятница-Прасковея, покажи мне жениха поскорее». Также Параскеве молились о домашнем благополучии и защите от болезней.

В канун своего 45-летия, 10 ноября 1866 года, Федор Достоевский закончил диктовать 20-летней стенографистке Анне Сниткиной роман «Игрок», начатый в 8 часов вечера 16 октября, то есть за несколько недель до того.

10 ноября 1910 года в 5 часов утра из своего дома в Ясной Поляне ушел 82-летний Лев Толстой.

10 ноября 1933 года все газеты Парижа вышли с крупными заголовками: «Бунин – Нобелевский лауреат». Каждый русский в Париже, даже не читавший Бунина, воспринял это как личный праздник. Ибо самым лучшим, самым талантливым оказался соотечественник! В парижских кабачках и ресторанах в тот вечер были русские, которые порой на последние гроши пили за «своего».

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся осенью! Еще нас ждут теплые деньки, но уже нас восхищают кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев, которое скоро завершится в преддверии матушки-зимы! Не болейте, и вдыхайте аромат уже полностью вошедшей в свои права осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым ноябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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