Дюбе предоставит обновленную информацию о плане медицинского обслуживания правительства Квебека

Согласно последнему ежегодному отчету Министерства здравоохранения, министр достиг только трех из своих 34 целей, заявил журналистам в четверг утром член Либеральной партии Квебека (PLQ) Андре Фортен.
“Ситуация не улучшается. Люди дольше ждут своего врача, дольше обращаются к специалисту, дольше ждут операции. Таков рекорд Кристиана Дюбе”, – сказал он.
Он привел пример Луизы, 70-летней женщины, у которой был диагностирован рак яичников, и ей пришлось ждать операции 11 месяцев.
Из-за задержки она теперь должна пройти курс химиотерапии.
Тем временем Дюбе представил обновленную информацию о ходе реализации своего плана медицинского обслуживания на пресс-конференции в Квебеке в четверг.
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