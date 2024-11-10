Дюбе предоставит обновленную информацию о плане медицинского обслуживания правительства Квебека

В то время как министр здравоохранения Квебека Кристиан Диор готовится представить обновленную информацию о своем плане медицинского обслуживания, официальная позиция уже осуждает его как провал по всем направлениям.

Согласно последнему ежегодному отчету Министерства здравоохранения, министр достиг только трех из своих 34 целей, заявил журналистам в четверг утром член Либеральной партии Квебека (PLQ) Андре Фортен.

“Ситуация не улучшается. Люди дольше ждут своего врача, дольше обращаются к специалисту, дольше ждут операции. Таков рекорд Кристиана Дюбе”, – сказал он.

Он привел пример Луизы, 70-летней женщины, у которой был диагностирован рак яичников, и ей пришлось ждать операции 11 месяцев.

Из-за задержки она теперь должна пройти курс химиотерапии.

Тем временем Дюбе представил обновленную информацию о ходе реализации своего плана медицинского обслуживания на пресс-конференции в Квебеке в четверг.

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