Представители Индонезии и Канады обсудили соглашение ICA-CEPA

На встрече, состоявшейся накануне, министр по координации экономических вопросов Индонезии Айрлангга Хартарто и посол Канады в Индонезии и Восточном Тиморе Джесс Даттон обсудили ускорение процесса заключения соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве (ICA-CEPA).

«Мы будем согласовывать наши действия для более быстрого завершения работы над ICA-CEPA», — заявил Хартарто.

В ходе встречи были рассмотрены текущие этапы переговоров по ICA-CEPA, повестка для делегации канадской торговой миссии, а также различные приоритетные области для сотрудничества между двумя государствами.

Ожидается, что разрешение по ключевым вопросам будет найдено в ходе 10-го раунда переговоров, который продолжается в Бандунге.

Даттон поздравил Хартарто с его переизбранием на пост министра-координатора экономических вопросов и подчеркнул, что Индонезия является важным союзником Канады в АСЕАН.

Кроме того, в декабре ожидается визит канадской торговой миссии для обсуждения возможностей сотрудничества и проведения двусторонних встреч на высоком уровне.

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