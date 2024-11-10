Представители Индонезии и Канады обсудили соглашение ICA-CEPA

«Мы будем согласовывать наши действия для более быстрого завершения работы над ICA-CEPA», — заявил Хартарто.
В ходе встречи были рассмотрены текущие этапы переговоров по ICA-CEPA, повестка для делегации канадской торговой миссии, а также различные приоритетные области для сотрудничества между двумя государствами.
Ожидается, что разрешение по ключевым вопросам будет найдено в ходе 10-го раунда переговоров, который продолжается в Бандунге.
Даттон поздравил Хартарто с его переизбранием на пост министра-координатора экономических вопросов и подчеркнул, что Индонезия является важным союзником Канады в АСЕАН.
Кроме того, в декабре ожидается визит канадской торговой миссии для обсуждения возможностей сотрудничества и проведения двусторонних встреч на высоком уровне.
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