Moscow. USSR. Director Mark Zakharov (L), actress Yelena Koreneva as Martha and Oleg Yankovskiy as Baron Munchhausen discussing a scene at the film set. (Photo ITAR-TASS/ Alexander Konkov) Москва. Режиссер-постановщик фильма "Тот самый Мюнхгаузен" Марк Захаров (слева) проводит репетицию. Актеры Елена Коренева (Марта), Олег Янковский (Барон Мюнхгаузен). Фото Александра Конькова /Фотохроника ТАСС/

Чтиво выходного дня: О бароне Мюнхгаузене















В последние дни на разных платформах, в различных группах то и дело проскальзывает информация о дне рождения барона Мюнхгаузена. Да, други моя! Барон Мюнхгаузен жил на этом свете! Да-да, 300 лет назад, 11 мая 1720 года, родился Карл Фридрих Иероним Мюнхгаузен, барон, между прочим! Это призошло в Боденвердере, что в Германии, и он был пятым из восьми детей в семье полковника Отто фон Мюнхгаузена. В 1735 году 15-летний, тогда еще никому неизвестный Мюнхгаузен поступает пажом на службу к владетельному герцогу. В 1737 году в этом самом качестве он отъезжает в Россию к молодому герцогу Антону Ульриху. Жениху, а затем мужу принцессы Анны Леопольдовны, между прочим. И до 1752 года он находится на военной службе у герцога. Получив чин ротмистра, Мюнхгаузен берет годовой отпуск для раздела с братьями семейных владений и уезжает в Боденвердер. Но что-то там с разделом не задалось, и отпуск перерос в отставку. До самой смерти Мюнхгаузен жил в родных местах, общаясь по преимуществу с соседями, которым рассказывал поразительные истории о своих охотничьих похождениях и приключениях в России. По округе гуляла молва о боденвердеровском помещике, потчующем гостей удивительными историями. Мюнхгаузен рассказывал их настолько талантливо и остроумно, что люди приезжали к нему издалека, дабы послушать все его яркие и красочные небылицы. А вот литературный барон Мюнхгаузен стал общеизвестным в Советском Союзе персонажем благодаря Корнею Ивановичу Чуковскому, который адаптировал книгу Э. Распе для детей. Сам же Иероним Мюнхгаузен умер 22 февраля 1797 года в своем родном городе одиноким и всеми покинутым. Но он остался в литературе, в кинематографе и в нашем сознании никогда не унывающим, веселым человеком. А вот теперь, наконец, о кинематографе и театре, если позволите. Немногим из вас, наверняка, известно, что история фильма «Тот самый Мюнхгаузен» моего любимейшего режиссера Марка Анатольевича Захарова, началась с театральной постановки. Не известно? Рассказываю! Владимир Зельдин попросил драматурга Григория Горина написать пьесу о бароне Мюнхгаузене. Да, сам Владимир Михайлович мечтал сыграть этого героя, но не было подходящего материала для спектакля. Горин взял за основу сюжеты немецкого писателя Эриха Распе и написал пьесу, которую назвал «Самый правдивый». Потрясающий юмор Григория Израилевича начинался с самого названия. Пьеса, что таить, была превосходна, и поставленный по ней спектакль назывался «Комическая фантазия». Он шёл в Театре Советской армии с невероятным успехом! Хотя, я посмотрев его в старой добротной записи, совершенно не впечатлилась. Зельдин – комичный старичок – фантазер… А Марту играла Лариса Голубкина… Баронессу играла Людмила Касаткина. Думаю, комментарии излишни. Но, посмотрев эту самую «Фантазию», замечательный режиссёр Марк Захаров, о котором я уже упомянула, решил немедленно перенести сие действо на экран. В образе барона Мюнхгаузена Марк Анатольевич, насколько я знаю, видел только Олега Янковского, хотя против него были и худсовет, и даже сценарист Григорий Горин. Худсовет считал, что Янковский годится Мюнхгаузену в сыновья, а Горин не верил в способности актёра сыграть ироничного, тонкого и хитрого барона. Ведь он знал Янковского как исполнителя ролей волевых и жёстких людей. Чего стоил только один Генрих Шварцкопф в киноэпопее «Щит и меч». Образ сложился, причем совсем не бароновский. Но Янковский шутя доказал обратное, и Горин впоследствии признавался, что взять другого актёра на роль Мюнхгаузена было бы непростительной ошибкой. А таковых у Марка Анатольевича не было! Каждый актер идеально попадал в свою роль и в свой образ. На роль Марты режиссёр хотел утвердить Татьяну Догилеву, но здесь худсовет кандидатуру отклонил однозначно. На роль пробовались Галина Золотарёва, Ирина Мазуркевич, Елена Коренева. Создатели картины разложили фотографии всех претенденток и выбрали последнюю, несмотря на то, что на фото она вовсе не была похожа на романтическую героиню у носила стрижку под мальчика. Честно, я Догилеву в этой роли совершенно не представляю. В пользу Кореневой, как не раз было отмечено в различных источниках, сыграло и то, что она не была актрисой захаровского «Ленкома». Ведь в фильме и так была задействована солидная часть труппы. А Татьяна Догилева на момент съемок фильма была именно в труппе «Ленкома». Почему так? Наверное, потому что Захаров любил работать именно со «своими» актерами. Он, естественно, знал их лично, знал их характер, темперамент, диапазон. Знал их возможности и пределы. Знал, правильно и своевременно использовал, и, разумеется, открывал все это нам, зрителям, обывателям, почитателям хорошего и вечного кино. Иногда открывал даже с самой неожиданной стороны. В этом, согласитесь, и гениальность режиссера. Съёмки проходили в немецком городе Вернигероде, что в Саксонии. В массовке и эпизодах принимали участие не только немецкие актёры, но даже и немецкий каскадёр. Как-то Александр Абдулов предложил ему помериться силами побороться даже не на руках, а на пальцах. Сказано-сделано, надо было знать нрав и характер Абдулова! «Дуэлянты» сцепились указательными пальцами, начали друг на друга напирать, и тут раздался хруст. Немецкий каскадёр случайно вывихнул Александру Гавриловичу палец! Пришлось накладывать гипс. Естественно, что Захаров был жутко недоволен таким ребячеством. В ходе дальнейших съёмок Абдулов умудрился сломать ещё и палец на ноге, отказавшись от дублёра в сцене с прыжком с забора. Был еще один эпизод, сопряженный с риском для Янковского. Помните, когда его герой лезет по веревочной лестнице. Марк Анатольевич как мог – отговаривал Олега Ивановича выполнять этот трюк самостоятельно. Даже полез по лестнице сам, доказывая, что перекладины выскальзывают из-под ног. Но Янковский без дублера и страховки поднялся на приличную высоту, к ужасу и некоему восторгу Захарова. Что касается главных женских ролей, то их было две. Елена Коренева, о которой мы уже поговорили, играла Марту, возлюбленную барона. А баронессу фон Мюнхгаузен сыграла Инна Чурикова, которая в отличие от Кореневой не жила в Германии со всей группой, а приезжала периодически для съемок. А помните сцену в фильме, когда из лесу выходит олень, у которого красуется вишневое дерево на макушке? Так, вот. На момент съемок олени местного немецкого зоопарка сбросили рога. Да, и привязывать вишневые ветки стало, собственно, не к чему. Наконец-то нашли марала, или как называют его по-русски, изюбря – алтайского оленя с огромными ветвистыми рогами. Намучились с ним невероятно, ибо он ни в какую не соглашался идти заданным маршрутом (стонущих «зайцев» он тогда знать – не знал, они бы научили). В итоге изюбрь прошел без веток, а эти самые вишневые ветки водрузили на балетмейстера из Театра Оперетты. Такт в такт, шаг в шаг шел этот «коронованый», ибо следовало попасть в походку рогатого. Потом картинки совместили. Так и получился олень с вишневым деревом на голове. В том варианте Мюнхгаузена, который сейчас известен всем и каждому, не хватает двух отснятых сцен. Может, конечно, и больше, но я знаю о двух. В сцене с охотником, которому все говорили, что учатся по его книгам, приемная комиссия ли, худсовет ли – не помню, врать не стану, – усмотрели намёк на «Малую Землю» дорогого Леонида Ильича. Тем более, что сама книга на тот момент недавно вышла в печать и даже была внесена в школьную программу. Дразнить гусей высшего эшелона было непозволительно. Вторая правка касалась «Песенки пастушки», которую исполнила актриса Любовь Полищук. Песенка сама-то была вроде и безобидная, но что-то у Полищук не клеилось с руководством телеканалов и телевидением в целом. Опальная, одним словом, была она на тот момент. Ну, а раз так, то данный фрагмент с её участием взяли и вырезали! Но, справедливости ради, скажу, что позже песенка возвратилась на место! Пела за Полищук певица Жанна Рожденственская, которую я часто слушала в машине, когда училась вождению. И как-то она меня концентрировала, настраивала на «правильное дыхание». Поэтому тому факту, что песенка вернулась восвояси, я рада. Еще одна правка в гениальном шедевре случилась гораздо позже. В 1990-е годы была вырезана часть диалога Мюнхгаузена и пастора. Его мы можем слышать в первой части фильма. Помните, Мюнхгаузен произносит: -Вы, служитель церкви, предлагаете мне жить во лжи? После чего пастор садится в бричку и уезжает. Диалог, который происходил до отъезда пастора, звучал так: -Я читал вашу книжку! Что за чушь Вы там насочиняли, барон?! -Я читал Вашу, она не лучше. -Какую? -Библию. А вот тут я, как человек православный, даже рада. Ну, не стоило богохульствовать, все под одним небом ходим. У Горина все еще острее: – Там, знаете, тоже много сомнительных вещей… Сотворение Евы из ребра… Или возьмем всю историю с Ноевым ковчегом. – Не сметь! – заорал пастор и спрыгнул на землю. – Эти чудеса сотворил Бог! – А чем же я-то хуже! – Мюнхгаузен выпрыгнул из брички и уже стоял рядом с пастором. – Бог, как известно, создал человека по своему образу и подобию! – Не всех! – Пастор стукнул кулаком по бричке. – Вижу! – Барон тоже стукнул кулаком по бричке. – Создавая вас, он, очевидно, отвлекся от первоисточника! Реально, такое вот совсем ни к чему… И еще одна неточность случилась во время съемок. Знаменитая фраза барона Мюнхгаузена «Умное лицо – ещё не признак ума», в сценарии звучала как «Серьёзное лицо – ещё не признак ума». Но Олег Иванович Янковский случайно оговорился, и именно этот, новый вариант очень понравился Марку Захарову. Он и оставил его в фильме, несмотря на протесты Григория Горина. Зато эту фразу теперь знает каждый. Равно, как и многие другие, звучащие в этом потрясающем и бессмертном фильме! Да, этот фильм – один из моих любимых тоже. И очень многие фразы из него я знаю наизусть и по случаю вворачиваю в речь. И он, этот фильм, переживет еще не одно поколение, ибо шедевральность его не вызывает вопросов и сомнений. Равно как и не вызывает сомнений уникальность и неповторимость творческого дуэта Захаров – Горин. А что касается самого барона, то давайте поздравим его от души С Днем Рождения! И будем праздновать! Просмотром этого потрясающего фильма аж до 32 мая! А музыка Алексея Рыбникова должна придать нам хорошего настроения! Да, и вообще, улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!

