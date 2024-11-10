На горизонте еще одно снижение ставки Банком Канады на пол-пункта: RBC Economics

Последние данные RBC Economics свидетельствуют о том, что после октябрьского снижения ставки на пол-пункта второе снижение ставки Банком Канады на 50 базисных пунктов подряд, вероятно, произойдет в декабре.

Банк “Большой пятерки” ожидает, что дальнейшее смягчение может постепенно оживить активность покупателей жилья по всей стране, о чем свидетельствует скромный рост продаж на 1,9% с августа по сентябрь. “Мы считаем, что снижение процентных ставок откроет двери для растущего числа покупателей, которые в течение некоторого времени оставались в стороне”, – пишет Роберт Хог в ежемесячном обзоре рынка жилья РБК, подчеркивая перспективу повышения ценовой доступности для потенциальных покупателей жилья.

Сентябрь ознаменовался вторым месяцем подряд роста продаж, и экономисты РБК полагают, что эта тенденция может набирать обороты, поскольку центральный банк продолжит смягчать денежно-кредитные условия, в частности, ожидается усиление сокращений. “Мы считаем, что продажи продолжат расти, поскольку Банк Канады продолжит снижать ставки”, – отмечается в отчете.

Продавцы реагируют на спрос увеличением количества предложений

Резкий рост продаж – это лишь одна из сторон недавних изменений на рынке. Продавцы заметно активизировались: в сентябре их предложения выросли на 4,9%, что является самым большим месячным приростом с июля 2023 года, в результате чего уровень запасов вернулся к тому уровню, который был в начале пандемии. Эта волна новых предложений может отражать ожидания продавцов относительно более сильного снижения спроса, поскольку более низкие процентные ставки стимулируют большее число покупателей выходить на рынок.

Поскольку новые предложения опережают продажи, уровень запасов растет, что помогает сбалансировать динамику спроса и предложения, которая сильно изменилась во время пандемии. В настоящее время соотношение продаж и новых предложений в стране скорректировалось, чтобы отразить более сбалансированные условия, в частности, в таких регионах, как Онтарио, наблюдаются заметные изменения. В Торонто всплеск строительства новых кондоминиумов привел к увеличению количества квартир на рынке, что несколько ослабило прежнее давление на покупателей.

Цены остаются стабильными, несмотря на изменения в спросе и предложении

Цены на недвижимость остаются относительно неизменными с весны. Национальный индекс цен на жилье MLS вырос всего на 0,1% с августа по сентябрь и снизился на 3,3% по сравнению с прошлым годом. В некоторых регионах наблюдаются заметные сдвиги; например, соотношение продаж и новых предложений в Ванкувере в сентябре упало до 0,4, что впервые за последние месяцы склонило рынок в сторону покупателей. РБК отмечает, что это привело к снижению цен на 0,5%, в первую очередь на отдельные дома.

В то время как рост цен на этих крупных рынках является умеренным, в других регионах, особенно в Прериях, Квебеке и некоторых частях Атлантической Канады, по—прежнему наблюдается незначительный рост цен из—за ужесточения условий хранения. Рынок Калгари, ранее испытывавший трудности, хотя и восстановил равновесие, продолжает демонстрировать один из самых высоких в стране темпов роста.

Снижение ставок в 2025 году повлияет на темпы восстановления рынка

Как отмечают экономисты РБК, корректировка процентных ставок останется в центре внимания участников рынка в 2025 году. Хотя ожидаемое снижение ставки в декабре может еще больше стимулировать интерес покупателей, проблемы с доступностью, вероятно, сдержат любой потенциальный всплеск спроса. “Мы считаем, что ограниченные бюджеты покупателей и растущие запасы будут сдерживать рост цен, даже если спрос наберет обороты”, – заявили они. РБК ожидает постепенного восстановления темпов повышения ставок по мере продолжения снижения процентных ставок Банком Канады в следующем году, хотя рынки с серьезными проблемами доступности, такие как Британская Колумбия и Онтарио, могут отставать от других регионов.

В условиях растущей неопределенности в экономике и на рынке труда Клэр Фан из RBC Economics прогнозирует более мягкие экономические перспективы в целом, отмечая, что снижение ставок обеспечит “необходимую передышку”, но, вероятно, без резкого ускорения рыночной активности. Как отмечает Fan, “Это снижение не будет последним … Банк Англии намекнул на будущее снижение ставок, чтобы поддержать возобновление более активного роста ВВП”. РБК прогнозирует, что ставка овернайт центрального банка может достичь 2,0% к середине 2025 года, что может способствовать более активному восстановлению рынка жилья в США. во второй половине следующего года.

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