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Новости Мужчина арестован после нападения на станции метро Монреаля
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Полиция Лаваля. Фото из архива газеты Девуар.

Мужчина арестован после нападения на станции метро Монреаля

Степан Артемьевский Ноя 10, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Мужчина арестован после нападения на станции метро Монреаля отключены 1 Просмотров

58-летний мужчина был арестован после конфликта, переросшего в нападение, на станции метро Монреаля в среду вечером.

 

Полиция Монреаля (SPVM) получила звонок в службу 911 в 10 часов вечера о ссоре, которая произошла у входа на станцию метро Кот-Сент-Катрин на Оранжевой линии в районе Кот-де-Неж-Нотр-Дам-де-Грас.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили 40-летнего мужчину с травмами верхней части тела.

Полиция сообщает, что у нее есть основания полагать, что мужчина подвергся нападению с применением тупого предмета.

Он был доставлен в больницу, к счастью, его жизни ничего не угрожает.

Подозреваемый скрылся с места происшествия, но был обнаружен полицейскими сразу после полуночи.

“Подозреваемый был отпущен с обещанием явиться в суд позже”, – сказала представитель полиции Монреаля Кэролайн Шеврефис, добавив, что, по-видимому, двое мужчин знали друг друга.

Полицейские работают над установлением обстоятельств, приведших к конфликту.

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