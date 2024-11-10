Мужчина арестован после нападения на станции метро Монреаля

Полиция Монреаля (SPVM) получила звонок в службу 911 в 10 часов вечера о ссоре, которая произошла у входа на станцию метро Кот-Сент-Катрин на Оранжевой линии в районе Кот-де-Неж-Нотр-Дам-де-Грас.
Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили 40-летнего мужчину с травмами верхней части тела.
Полиция сообщает, что у нее есть основания полагать, что мужчина подвергся нападению с применением тупого предмета.
Он был доставлен в больницу, к счастью, его жизни ничего не угрожает.
Подозреваемый скрылся с места происшествия, но был обнаружен полицейскими сразу после полуночи.
“Подозреваемый был отпущен с обещанием явиться в суд позже”, – сказала представитель полиции Монреаля Кэролайн Шеврефис, добавив, что, по-видимому, двое мужчин знали друг друга.
Полицейские работают над установлением обстоятельств, приведших к конфликту.
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