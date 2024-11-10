Премьер-министр Канады связался по телефону с новоизбранным президентом США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо связался по телефону с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Трюдо поздравил Трампа с его победой на выборах.

Лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, включая торговлю и безопасность.

7 ноября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что провел “отличный телефонный разговор” с Трампом, который недавно одержал победу на выборах.

В тот же день премьер Венгрии Виктор Орбан также пообщался с Трампом, уточнив, что звонок был сделан в его резиденцию в Мар-а-Лаго, штат Флорида.

Он отметил, что у них есть большие планы на будущее.

Голосование на выборах президента США завершилось. Представитель Республиканской партии Дональд Трамп набрал 291 голос выборщиков, что превышает необходимый минимум в 270.

Его оппонентка Камала Харрис получила 223 голоса выборщиков.

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