Бывшая студентка-медсестра из Монреаля требует 600 тысяч долларов после сексуального насилия в колледже

Жительница Монреаля говорит, что ее мечта стать медсестрой была разрушена после того, как в 2021 году, когда она была студенткой, бывший научный руководитель подверг ее сексуальному насилию в своем кабинете в колледже Джона Эбботта.

Девушка, которой на тот момент было 17 лет, подала жалобу в полицию Монреаля.

Незадолго до того, как обвиняемый, 61-летний Борис Стэнли Паредес, должен был предстать перед судом, 3 сентября 2024 года он признал себя виновным по одному пункту обвинения в сексуальном насилии.

Он получил условный срок и три года условно, а также 240 часов общественных работ в качестве части своего наказания.

Сейчас, в возрасте 20 лет, пострадавшая подает в суд на него, CEGEP и Центр реабилитации Западного Монреаля, где он работал, требуя возмещения ущерба в размере 600 000 долларов.

Центр предоставляет специализированные услуги взрослым и детям с умственной отсталостью.

В интервью она сказала, что нападение “разрушило ее жизнь“ и заставило ее пойти по нисходящей, что привело к тому, что она дважды бросала школу, пристрастилась к наркотикам и нанесла себе увечья.

“Когда это случилось, я была парализована, физически парализована. И я помню, как мысленно просто кричала во все горло, чтобы он остановился и просто оставил меня в покое”, – сказала она.

Иск, поданный в Высший суд во вторник, требует 250 000 долларов в качестве компенсации морального ущерба, 250 000 долларов в качестве потери будущего дохода и 100 000 долларов в качестве штрафных санкций.

Согласно документу, на момент нападения жертва была зачислена на программу социальных наук колледжа осенью 2021 года. Она посещала курс психологии, который требовал от нее участия в добровольной программе, в рамках которой она работала в паре со взрослым человеком с особыми потребностями и вела дневниковые записи для своего класса.

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