В ЕС заявили об отсутствии единогласия по санкциям против министров Израиля

В Европейском Союзе отметили, что решение о санкциях против израильских министров еще не достигнуто.

Об этом сообщил официальный представитель службы внешнеполитических действий ЕС Петер Стано на пресс-конференции.

Стано уточнил, что пока не принято «единогласное решение» касательно введения санкций.

Он добавил, что обсуждения продолжаются, и какие-либо выводы по этому вопросу пока не будут озвучены.

Ранее было заявлено, что Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, инициировал процесс подготовки мер против израильских министров в ответ на их экстремистские действия.

Он также подтвердил, что окончательное решение по поводу санкций примет Совет Европейского Союза.

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