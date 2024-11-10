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Новости В Мире В ЕС заявили об отсутствии единогласия по санкциям против министров Израиля

В ЕС заявили об отсутствии единогласия по санкциям против министров Израиля

Виктория Христова Ноя 10, 2024 В Мире, Новости Комментарии к записи В ЕС заявили об отсутствии единогласия по санкциям против министров Израиля отключены 1 Просмотров

В Европейском Союзе отметили, что решение о санкциях против израильских министров еще не достигнуто.

 

Об этом сообщил официальный представитель службы внешнеполитических действий ЕС Петер Стано на пресс-конференции.

Стано уточнил, что пока не принято «единогласное решение» касательно введения санкций.

Он добавил, что обсуждения продолжаются, и какие-либо выводы по этому вопросу пока не будут озвучены.

Ранее было заявлено, что Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, инициировал процесс подготовки мер против израильских министров в ответ на их экстремистские действия.

Он также подтвердил, что окончательное решение по поводу санкций примет Совет Европейского Союза.

 

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