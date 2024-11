С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прохладный осенний день, поэтому одевайтесь потеплее, и давайте проживем его радостно и с пользой! Мы приготовили для вас подборку свежих новостей, ряд интересных и развлекательных публикаций, которые должны вас заинтересовать.

Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

11 ноября отмечается необычный праздник — Всемирный день шопинга. С каждым годом он становится всё известнее, и число сторонников его тоже увеличивается. Попробуем же разобраться кем и когда был впервые организован этот любопытный праздник.

11 ноября по инициативе международной экологической сети «Школьный проект по использованию ресурсов и энергии» (School Project for Application of Resources and Energy, SPARE) объявлено Днем энергосбережения (International Day of Energy Saving).

11 ноября во многих странах — День памяти погибших в Первой мировой войне, официально известный как День памяти павших (англ. Remembrance Day), или как День поминовения, День перемирия.

Торжественное открытие всей линии Царскосельской железной дороги в присутствии всех министров и дипломатического корпуса состоялось 11 ноября 1837 года.

11 ноября 1987 года на аукционе Sotheby´s была продана картина Ван Гога «Ирисы» за рекордную по тем временам сумму – за 53,9 млн. долларов. Еще через два года, в 1990 году, полотно «Портрет доктора Гаше» стало самой дорогой картиной Ван Гога. Его купили за 82,5 млн. долларов.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся осенью, в которой осталось все меньше теплых дней. Но как приятно шуршат кленовые ковры под ногами! Не болейте, и вдыхайте аромат уже завладевшей природой осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым ноябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

