В Канаде зафиксирован первый случай заражения птичьим гриппом штамма H5 у человека.

В Британской Колумбии обнаружен первый случай заболевания человека птичьим гриппом подтипа H5.

Подросток из района Фрейзер в настоящее время находится в детской больнице Британской Колумбии. Лаборатория общественного здравоохранения провинции подтвердила наличие вируса H5, проведя соответствующий анализ.

Образцы были переданы в Национальную микробиологическую лабораторию в Виннипеке для уточняющего тестирования. Главный санитарный врач Британской Колумбии, доктор Бонни Генри, подчеркнула редкость данного случая.

Хотя это первое обнаружение H5 у человека в Канаде и Британской Колумбии, подобные случаи были зафиксированы в США и в других странах.

Врачи-эпидемиологи проводят детальное расследование для установления источника инфекции.

По предварительным данным, подросток, скорее всего, заразился от животного или птицы.

С начала октября вирус H5N1 зафиксирован на 22 птицефермах, а также у диких птиц и небольших млекопитающих.

Власти рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности, включая своевременную вакцинацию от сезонного гриппа и осторожное обращение с домашними животными.

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