Премьер-министр Канады подтвердил свое участие в саммитах АТЭС и G20

Джастин Трюдо планирует поднять вопросы конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, а также обсуждение ситуации в Гаити.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо официально сообщил о своем намерении участвовать в предстоящих саммитах Группы двадцати (G20) и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Данная информация была опубликована пресс-службой премьера.

Он подчеркнул, что на этих форумах собирается обсудить конфликты в Украине и на Ближнем Востоке, а также вопросы, касающиеся Гаити.

Согласно планам, саммит G20 пройдет в Бразилии 18-19 ноября, в то время как АТЭС состоится в Перу с 9 по 16 ноября.

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