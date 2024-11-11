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Новости Федерация торговых палат Квебека обеспокоена выборами в США
Довольный Дональд Трамп

Федерация торговых палат Квебека обеспокоена выборами в США

Степан Артемьевский Ноя 11, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Федерация торговых палат Квебека обеспокоена выборами в США отключены 1 Просмотров

Есть некоторая обеспокоенность по поводу протекционизма в обоих лагерях, сказал Филипп Ноэль из FCCQ, добавив, что многие предприятия Квебека обеспокоены будущим американоканадской торговли.

 

Например, соглашение между Канадой, США и Мексикой вот-вот будет продлено.

Президент Дональд Трамп пообещал ввести пошлины в размере не менее 10% на все товары, ввозимые в страну.

Профессор бизнеса McGill Вивек Астванш сказал, что экономика Канады во многом основана на свободной торговле с США.

Мы чрезвычайно, чрезвычайно зависимы от Соединенных Штатов, и эта зависимость не взаимна. Она односторонняя. И мы на самом деле не добились прогресса в снижении этой зависимости и попытках наладить лучшие торговые отношения с другими странами, сказал он.

По данным Банка развития бизнеса Канады, 10процентный тариф на канадские товары, продаваемые в США, вероятно, сократит ВВП Канады на 7 миллиардов долларов и создаст около 20 000 рабочих мест.

Я думаю, что как администрация Трампа, вероятно, примет во внимание давние и очень важные взаимовыгодные торговые отношения между Канадой и Соединенными Штатами. Я не вижу, чтобы выборы поставили это под угрозу, сказал представитель из Anderson Economic Group.

 

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