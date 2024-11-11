Федерация торговых палат Квебека обеспокоена выборами в США

“ Есть некоторая обеспокоенность по поводу протекционизма в обоих лагерях ” , – сказал Филипп Ноэль из FCCQ , добавив , что многие предприятия Квебека обеспокоены будущим американо – канадской торговли .

Например, соглашение между Канадой, США и Мексикой вот-вот будет продлено.

Президент Дональд Трамп пообещал ввести пошлины в размере не менее 10% на все товары, ввозимые в страну.

Профессор бизнеса McGill Вивек Астванш сказал, что экономика Канады во многом основана на свободной торговле с США.

“Мы чрезвычайно, чрезвычайно зависимы от Соединенных Штатов, и эта зависимость не взаимна. Она односторонняя. И мы на самом деле не добились прогресса в снижении этой зависимости и попытках наладить лучшие торговые отношения с другими странами“, – сказал он.

По данным Банка развития бизнеса Канады, 10–процентный тариф на канадские товары, продаваемые в США, вероятно, сократит ВВП Канады на 7 миллиардов долларов и создаст около 20 000 рабочих мест.

“Я думаю, что как администрация Трампа, вероятно, примет во внимание давние и очень важные взаимовыгодные торговые отношения между Канадой и Соединенными Штатами. Я не вижу, чтобы выборы поставили это под угрозу“, – сказал представитель из Anderson Economic Group.

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