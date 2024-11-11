Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Зампосла Канады вызвали в МИД РФ в связи со лживыми обвинениями

Зампосла Канады вызвали в МИД РФ в связи со лживыми обвинениями

Степан Артемьевский Ноя 11, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Зампосла Канады вызвали в МИД РФ в связи со лживыми обвинениями отключены 1 Просмотров

Заместителя посла Канады вызвали в Министерство иностранных дел России в связи с ложными обвинениями. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.

 

Дипломату была вручена официальная нота из-за безосновательных обвинений в предполагаемой “российской диверсионной деятельности” против стран НАТО.

С соответствующей информацией выступило российское Министерство иностранных дел.

8 ноября в МИД России был вызван заместитель канадского посла в Москве, который получил официальный документ в связи с фальшивыми обвинениями о якобы планируемых “российских диверсиях”, в том числе о рассылке взрывчатых веществ по почте, — сказано в сообщении на официальном Telegram-канале МИД.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что слухи, распространяемые США и их союзниками в контексте гибридной войны против России, а также поддержка Киева современным вооружением и участие канадских наемников в конфликте могут свидетельствовать о подготовке антироссийской провокации.

При этом подчеркивается, что ответственность за подобные действия, если они произойдут, полностью ляжет на государства, включая Канаду, которые выдвигают необоснованные обвинения против России.

Канадским властям предложено проявить разум и избежать дальнейшей эскалации конфликта с Россией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*