Зампосла Канады вызвали в МИД РФ в связи со лживыми обвинениями

Заместителя посла Канады вызвали в Министерство иностранных дел России в связи с ложными обвинениями. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.

Дипломату была вручена официальная нота из-за безосновательных обвинений в предполагаемой “российской диверсионной деятельности” против стран НАТО.

С соответствующей информацией выступило российское Министерство иностранных дел.

8 ноября в МИД России был вызван заместитель канадского посла в Москве, который получил официальный документ в связи с фальшивыми обвинениями о якобы планируемых “российских диверсиях”, в том числе о рассылке взрывчатых веществ по почте, — сказано в сообщении на официальном Telegram-канале МИД.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что слухи, распространяемые США и их союзниками в контексте гибридной войны против России, а также поддержка Киева современным вооружением и участие канадских наемников в конфликте могут свидетельствовать о подготовке антироссийской провокации.

При этом подчеркивается, что ответственность за подобные действия, если они произойдут, полностью ляжет на государства, включая Канаду, которые выдвигают необоснованные обвинения против России.

Канадским властям предложено проявить разум и избежать дальнейшей эскалации конфликта с Россией.

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