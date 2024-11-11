Вице-премьер Канады пообещала обеспечить защиту границ от незаконных мигрантов

С таким заявлением выступила вице-премьер Христя Фриланд в эфире CBC.
В своем выступлении она прокомментировала слова президента США Дональда Трампа о планах депортации миллионов нелегальных мигрантов, отметив, что некоторые из них могут попытаться пересечь канадскую границу.
«Наши границы крепко защищены и останутся таковыми, независимо от международных обстоятельств», — подчеркнула Фриланд. «Мы будем решать, кто сможет въезжать в Канаду, а кто останется за пределами страны.»
Вице-премьер также подчеркнула, что Канада приветствует приток новых мигрантов.
Тем не менее, желающие въехать обязаны пройти все нужные процедуры и оформить документы, предусмотренные миграционным законодательством страны.
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