Вице-премьер Канады пообещала обеспечить защиту границ от незаконных мигрантов

Канадские власти заверили граждан, что полностью контролируют границы страны и нацелены на предотвращение нелегального въезда иммигрантов.

С таким заявлением выступила вице-премьер Христя Фриланд в эфире CBC.

В своем выступлении она прокомментировала слова президента США Дональда Трампа о планах депортации миллионов нелегальных мигрантов, отметив, что некоторые из них могут попытаться пересечь канадскую границу.

«Наши границы крепко защищены и останутся таковыми, независимо от международных обстоятельств», — подчеркнула Фриланд. «Мы будем решать, кто сможет въезжать в Канаду, а кто останется за пределами страны.»

Вице-премьер также подчеркнула, что Канада приветствует приток новых мигрантов.

Тем не менее, желающие въехать обязаны пройти все нужные процедуры и оформить документы, предусмотренные миграционным законодательством страны.

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