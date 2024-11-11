Глава МИД Жоли: власти Канады уже активно контактируют с командой Трампа

Глава канадского министерства иностранных дел Мелани Жоли сообщила, что канадские власти уже активно ведут диалог с командой президента США Дональда Трампа.

Жоли отметила важность таких контактов для обеспечения совместной работы Оттавы и Вашингтона по решению различных вопросов.

«У нас есть план на случай любых исходов президентских выборов в США», — пояснила она. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже провел беседу с Трампом, и я тоже налаживаю связи с несколькими ключевыми фигурами в новой администрации», — добавила Жоли. Это необходимо для того, чтобы Канада и США могли эффективно сотрудничать.

Кроме того, министр подчеркнула, что канадское правительство продолжает регулярно взаимодействовать с действующей администрацией президента Джо Байдена, который будет занимать этот пост до 20 января 2025 года.

5 ноября в Соединенных Штатах состоялись очередные выборы, на которых избирали президента, треть Сената, всю Палату представителей, а также губернаторов 11 штатов и 2 территорий. Победу в президентских выборах одержал республиканец Трамп.

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