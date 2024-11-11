Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Глава МИД Жоли: власти Канады уже активно контактируют с командой Трампа
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Фото Adrian Wyld

Глава МИД Жоли: власти Канады уже активно контактируют с командой Трампа

Виктория Христова Ноя 11, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Глава МИД Жоли: власти Канады уже активно контактируют с командой Трампа отключены 1 Просмотров

Глава канадского министерства иностранных дел Мелани Жоли сообщила, что канадские власти уже активно ведут диалог с командой президента США Дональда Трампа. 

 

Жоли отметила важность таких контактов для обеспечения совместной работы Оттавы и Вашингтона по решению различных вопросов.

«У нас есть план на случай любых исходов президентских выборов в США», — пояснила она. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже провел беседу с Трампом, и я тоже налаживаю связи с несколькими ключевыми фигурами в новой администрации», — добавила Жоли. Это необходимо для того, чтобы Канада и США могли эффективно сотрудничать.

Кроме того, министр подчеркнула, что канадское правительство продолжает регулярно взаимодействовать с действующей администрацией президента Джо Байдена, который будет занимать этот пост до 20 января 2025 года.

5 ноября в Соединенных Штатах состоялись очередные выборы, на которых избирали президента, треть Сената, всю Палату представителей, а также губернаторов 11 штатов и 2 территорий. Победу в президентских выборах одержал республиканец Трамп.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*