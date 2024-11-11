Глава МИД Жоли: власти Канады уже активно контактируют с командой Трампа

Жоли отметила важность таких контактов для обеспечения совместной работы Оттавы и Вашингтона по решению различных вопросов.
«У нас есть план на случай любых исходов президентских выборов в США», — пояснила она. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже провел беседу с Трампом, и я тоже налаживаю связи с несколькими ключевыми фигурами в новой администрации», — добавила Жоли. Это необходимо для того, чтобы Канада и США могли эффективно сотрудничать.
Кроме того, министр подчеркнула, что канадское правительство продолжает регулярно взаимодействовать с действующей администрацией президента Джо Байдена, который будет занимать этот пост до 20 января 2025 года.
5 ноября в Соединенных Штатах состоялись очередные выборы, на которых избирали президента, треть Сената, всю Палату представителей, а также губернаторов 11 штатов и 2 территорий. Победу в президентских выборах одержал республиканец Трамп.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.