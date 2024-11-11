Чтиво сегодняшнего дня: Ленкомовскому «Ва-Банку» – 20 лет!

«Ва-Банку» – 20 лет! Чудесный, красивый, мощный и невероятно мудрый спектакль!

Вот сколько раз я его видела, даже не помню. Много, десятки, наверное. Естественно, и сразу оговорюсь – в классическом захаровском составе. Ибо шапито – вообще не тот жанр, который меня привлекает с детства.Так вот, это замечательный спектакль, сыгранный точно подобранным и выверенным составом, отобранным Гением, пролетал как-то очень быстро, и в конце я понимала, что нужно пересмотреть еще раз, что чего-то я не уловила, чего-то не поняла, что-то проскользнуло мимо меня. И пересматривала. И вновь и вновь открывала для себя что-то незамеченное ранее, нераскрытое, непонятое, внезапно озарившее…

И не просто открывала. Дискутировала со знакомыми, о чем-то спорила, с чем-то соглашалась… Кому-то казался незаконченным и скомканным финал. Кого-то напрягало действие, идущее в основном с правой стороны сцены, для кого-то Островский был чересчур осовременен…

А мне многое из этого даже не приходило в голову, настолько захватывало то, что происходило перед глазами. И какая, собственно, разница, с какой стороны сцены находятся герои? Главное – то, что они говорят, то, что они показывают зрителю. Сидящие слева, если внимательно вникнули в сюжет, наверняка, не были в претензии. И косоглазыми, я уверена, не стали.

В общем, что я могу сказать. Да, спектакль осовременен, но без ущерба для своей классической составляющей. Ведь, честно говоря, “Ва-Банк» – сама по себе пьеса социально-психологическая. Она о цинизме, о корысти, и вкупе с этим о наивной, большой любви. Всё это, равно, как и всех персонажей, которые явили себя на сцене, можно встретить и в наше время, причем даже чаще, чем многие думают. Они – повсюду и очень грамотно расставлены. Вот именно это честно и открыто показал гениальный режиссёр, основываясь на прошловековом шедевре драматургии.

О декорациях. Огромное колесо в доме вдовы сразу привлекает к себе внимание и взоры. Зачем оно там? А не просто так, как и всегда у Марка Анатольевича. Как по мне – это символ. Это колесо нашей с вами жизни. И никогда не знаешь, с какой скоростью и куда оно начнет катиться и насколько быстро вращаться. И действительно, жизнь в пьесе бурлит – конфликты, мелодрамы, влюбленности, попытки самоубийства. Жизнь несется, и в ней мы – белки в колесе. На каждом витке которого- сплошные неожиданности и перипетии.

О чем же «Ва-Банк» для меня? Это спектакль не только о любви и коварстве. Он, как я только что сказала – о летящем вскачь времени. И о том, как важно не растратить его попусту. Вся сцена уставлена большими старинными экипажами – черными с большими красными колесами. Они – и комнаты дома, и прихожая, и собственно экипажи, и улица. Из них постоянно кто-то входит и выходит. Движение, скорость, время…

О некоторых героях в разрезе их имен и фамилий я уже как-то писала. Но напомню. Юлия Павловна Тугина – фамилия от слова «туга» – печаль, грусть, горе. Помните, часто мы слышим: «Не тужи!». Вот это и есть слово, от которого произошла эта фамилия. Дергачев – от слова «дергач» – тот, кто дёргается, кривляется.

Прибытков – богатый, румяный, хорошо выбритый человек, ну прямо юбилейный рубль! Но уважают ли его? Нет, ибо таких не уважают в принципе. Помните, поцелуй Тугиной и Прибыткова, и его фраза опосля: «Этот поцелуй, Юль Пална, дорого стоит!!!!!» Пусть косвенно, но опять-таки прибыль! Говорящая фамилия, да? Но вы, надеюсь, заметили, что Фрол Федулыч выезжает из преисподней в спектакле Марка Анатольевича? Эдакое исчадие ада… А деньги, как известно, в мир иной не забрать! Да и вообще, Федулыч на сцене – никакой: безголосый, бездеятельный, а не по возрасту босяцкий прищур добавляет лишь пренебрежения к персонажу. Эдакий человек в футляре. Пардон, в карете.

Кстати, еще о Прибыткове. Помните, в каком костюме он в ленкомовской постановке? Такая безупречно отлаженная тройка. Купец? Не-а. Заморский франт, причем в самом смешном своем проявлении. Ну где вы видели эдакого хорошо упакованного буржуя с босяцким прищуром? Я просто обожаю Марка Анатольевича! Но за то, что он так щёлкнул по этому зарвавшемуся пижону – обожаю ещё сильнее!

Глафира Фирсовна – вовсе бесфамильная. Одна из тех дивных свах и в общем-то, интриганок и шантажисток, которые, попади они в ад, сразу же начнут окручивать того самого, черного, с рогами… Для достижения целей такие кумушки не пренебрегают ничем… А в рай им все равно не попасть… Так, вот. Глафира – имя внучки царя Ирода. Фирс – от слова «растение»… Продолжать или уже все ясно?

Дульчина я видела и в исполнении Дмитрия Певцова, и в исполнении Виктора Ракова. Знаете, более разных Дульчиных не сыскать. И что странно, Раков мне понравился гораздо больше, чего вообще со мной давненько не бывало. А знаете, почему? А Дима – не альфонс. Вот всем своим существом кто угодно, но не альфонс, тем более такой, «каких пара сыщется на всю Москву». В одном только театре их – не пересчитать. Другое дело – Раков: видавший виды потрепанный жиголо, содержанец и жеманник.

Александра Захарова. Я много откликов прочла о ней и о ее игре. Но обращала внимание, естественно, только на умные и написанные по делу. На тех, у кого вечно трава недостаточно зелена, я уже давно не реагирую. Так вот, скажу свое мнение: она очень хороша! Это –ее роль! Да, не 18-летняя! А где вы вдов во времена Островского видели такого возраста? Вы перепутали ее с Павкой Корчагиным. Тому было 18 в определенный момент повествования. Но так это совсем другой Островский, господа! А Александра Марковна – идеальная Юлия, ее безумная энергетика покоряет и затмевает. Она на сцене вызывает симпатию и сострадание. Она – реалистична! А самые восхитительные костюмы лишь добавляют ей шарма и обаяния!

Чего не скажешь, например, о Збруеве. Да, костюм великолепен. Но этого мало! Вальяжность, усталость, некое пренебрежение… Ганжа на пенсии. Но именно видя его, наблюдая за ним, не за его героем – за ним, я задумывалась о жизни, о приоритетах, о духовной ее составляющей. Именно его появление на сцене заставляет задуматься о лжи, о предательстве, обо всех тех пороках, которые не может замаскировать кривая усмешка. Нет в нем жизни, есть масляный взгляд и подленький прищур. Да, и об имени. Флор – это цветок. Нарцисс, например… Похоже?

А в финале, когда в эту же прилепившуюся в углу сцены карету победитель уводит молодую жену,– так и хочется сказать, что утаскивает он женщину в преисподнюю. А поцелуй – сделкой с дьяволом. Боже, как же это именно то, что происходит в жизни человека!

Пару слов о Сергее Чонишвили и кавказцах – весьма органичны, резко котрастируют с жиголо, с уставшим Ганжой, с бессовестной свахой. Они – та динамика, которая заставляет и колеса крутиться, и жизнь сиять яркими красками. Они – живые, в отличие от Дульчина, который входит в спектакль из зазеркалья, или Флора Федулыча, который вертикально выезжает из преисподней. И в этом – великий контраст. Чонишвили, кстати, не мой актер по типажу. Но тут он попал идеально. Аделина Патти, которую «выписывает» товарищ Ганжа – тоже о многом говорит.

В конце спектакля был предусмотрен бонус, некий “спектакль в спектакле” – Александра Захарова все время “уходила” со сцены, а Збруев ее туда “возвращал”. На аплодисментах, разумеется. По-моему, я достаточно раскрыла образ товарища Ганжи, чтобы не описывать его в этой сценке.

Спектакль о нас, о нашей жизни, о нашем времени. Сейчас «Ва-Банк» перекроен, места ведущих и идеально подобранных артистов занял резвый и не очень профессиональный молодняк. Значит, и правда, спектакль о цинизме и подлости, о жажде наживы и невероятной корысти Мастеру удался!

А самую лучшую Тугину – я поздравляю! Секрет долголетия этого шедевра на сцене – это гениальный режиссер и идеально сыгравшие свои партии актеры! И это их праздник! Про желтые розы не буду, ибо вы о них уже хорошо наслышаны… Но они были.

Смотреть настоятельно рекомендую, но только в записи!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.