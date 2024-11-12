В Канаде похитили главу криптокомпании

В Канаде похитили руководителя криптокомпании, который был освобожден за выкуп в миллион долларов.

Генеральный директор компании WonderFi из Торонто, Дин Скурка, стал жертвой похищения в среду вечером.

Полиция получила вызов примерно в 18:00 в районе Университетского проспекта и улицы Ричмонд, где Скурку принудительно усадили в автомобиль и потребовали выкуп в размере 1 миллиона долларов, который впоследствии был переведен на их счет.

Позже похищенный был найден в парке в безопасности.

Скурка подтвердил происшествие по электронной почте, заверив всех, что безопасность сотрудников WonderFi и средства клиентов остаются под защитой.

Джеймсон Лопп, сооснователь криптовалютной компании Casa, отметил, что подобные преступления нередко происходят на фоне роста цен на криптовалюты, такие как биткоин, который на день похищения достиг рекордных 75 000 долларов.

Полиция сообщает о продолжающемся расследовании, однако не предоставляет никаких дополнительных сведений.

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