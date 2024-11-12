Власти Канады сообщили об аресте человека, подозреваемого во взломе компании Snowflake

Власти Канады сообщили об аресте человека, подозреваемого во взломе компании Snowflake, предоставляющей облачные сервисы для хранения данных.

Этот инцидент затронул более 165 ее клиентов и результатом стали утечки данных сотен миллионов пользователей.

Согласно Минюсту Канады, на прошлой неделе по запросу США был задержан Александр «Коннор» Мука, известный в интернете под именами Waifu и Judische.

Ему может грозить экстрадиция, но детали этого процесса остались закрытыми.

Вспомним, что весной 2024 года Snowflake подверглась кибератаке.

Расследование, проведенное специалистами компании и экспертами Mandiant и CrowdStrike, показало, что злоумышленники с идентификатором UNC5537 получили доступ к базам данных, используя ранее украденные учетные данные.

Злоумышленники затем начали вымогать деньги у некоторых компаний, угрожая публиковать похищенные данные.

Использование платформы Snowflake охватывает около 10 000 клиентов, включая такие гиганты, как Adobe и AT&T, что означало утечку данных многих пользователей.

После атаки компания объявила о вводе многофакторной аутентификации с осени 2024 года.

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