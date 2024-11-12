Власти Канады сообщили об аресте человека, подозреваемого во взломе компании Snowflake

Этот инцидент затронул более 165 ее клиентов и результатом стали утечки данных сотен миллионов пользователей.
Согласно Минюсту Канады, на прошлой неделе по запросу США был задержан Александр «Коннор» Мука, известный в интернете под именами Waifu и Judische.
Ему может грозить экстрадиция, но детали этого процесса остались закрытыми.
Вспомним, что весной 2024 года Snowflake подверглась кибератаке.
Расследование, проведенное специалистами компании и экспертами Mandiant и CrowdStrike, показало, что злоумышленники с идентификатором UNC5537 получили доступ к базам данных, используя ранее украденные учетные данные.
Злоумышленники затем начали вымогать деньги у некоторых компаний, угрожая публиковать похищенные данные.
Использование платформы Snowflake охватывает около 10 000 клиентов, включая такие гиганты, как Adobe и AT&T, что означало утечку данных многих пользователей.
После атаки компания объявила о вводе многофакторной аутентификации с осени 2024 года.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.