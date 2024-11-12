С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прохладный осенний день, поэтому одевайтесь потеплее, и давайте проживем его радостно и с пользой! Мы приготовили для вас подборку свежих новостей, ряд интересных и развлекательных публикаций, которые должны вас заинтересовать.

Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Всемирный день борьбы с пневмонией (World Pneumonia Day) отмечается ежегодно 12 ноября, начиная с 2009 года.

В этот день отмечается память священномученика Зиновия, епископа Егейского, и его сестры — мученицы Зиновии, живших в 3 веке в Каппадокии. На Руси на Зиновия и Зиновию отмечали праздник рыбаков и охотников. Охотники, отправляясь в этот день за зайцами, собирались пировать в одну избу. Нужно было непременно поймать хотя бы одного зверя, которого называли именинным, иначе охота на протяжении всего года могла быть неудачной. Поэтому говорили: «Коня положи, да зайца уходи». В то же время истинная ценность такой добычи была невелика, и об этом всегда помнили: «Цена зайцу — две деньги, а бежать — сто рублев».

Указом императора Александра I 12 ноября 1803 года Николай Михайлович Карамзин, по его же собственному ходатайству, был официально назначен «российским историографом», что дало ему право «читать сохраняющиеся как в монастырях, так и в других библиотеках, от святейшего Синода зависящих, древние рукописи, до российских древностей касающихся». К званию тогда же было добавлено 2 тыс. рублей ежегодного жалования.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся осенью, в которой осталось все меньше теплых дней. Но как приятно шуршат кленовые ковры под ногами! Не болейте, и вдыхайте аромат уже завладевшей природой осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым ноябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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