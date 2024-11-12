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Новости В Соединенных Штатах оппонентам Дональда Трампа предложили интересное решение их проблемы
Американские бизнесмены организовали круиз для тех, кто выступает против избрания Трампа президентом США. 

В Соединенных Штатах оппонентам Дональда Трампа предложили интересное решение их проблемы

Степан Артемьевский Ноя 12, 2024 Новости, Новости Америки Комментарии к записи В Соединенных Штатах оппонентам Дональда Трампа предложили интересное решение их проблемы отключены 1 Просмотров

Американские бизнесмены организовали круиз для тех, кто выступает против избрания Трампа президентом США. 

 

«Если мировая ситуация или итоги последних выборов побудили вас задуматься о возможности уехать из Америки, компания Villa Vie Residences предлагает вам уникальный вариант временного переселения», — отмечается в публикации.

Также сообщается, что круизная компания представила новые пакеты услуг для клиентов, желающих отправиться в плавание на борту судна Villa Vie Odyssey на срок до четырех лет.

Начальная цена составляет от $255 999 за одноместный каюту.

Путешественник, купивший четырехлетний тур, сможет посетить 140 стран на семи континентах. Доступны билеты на один, два и три года.

В стоимость включено питание, а во время обеда и ужина предлагается бесплатное вино и пиво. На борту доступны спа-процедуры и фитнес-программы.

По информации, многие американцы начали думать о переезде после возможной победы Трампа на выборах 2024 года.

После объявления о его электоральной победе в поисковых системах значительно увеличилось число запросов с фразой «переезд в Канаду».

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