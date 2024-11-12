В Соединенных Штатах оппонентам Дональда Трампа предложили интересное решение их проблемы

«Если мировая ситуация или итоги последних выборов побудили вас задуматься о возможности уехать из Америки, компания Villa Vie Residences предлагает вам уникальный вариант временного переселения», — отмечается в публикации.
Также сообщается, что круизная компания представила новые пакеты услуг для клиентов, желающих отправиться в плавание на борту судна Villa Vie Odyssey на срок до четырех лет.
Начальная цена составляет от $255 999 за одноместный каюту.
Путешественник, купивший четырехлетний тур, сможет посетить 140 стран на семи континентах. Доступны билеты на один, два и три года.
В стоимость включено питание, а во время обеда и ужина предлагается бесплатное вино и пиво. На борту доступны спа-процедуры и фитнес-программы.
По информации, многие американцы начали думать о переезде после возможной победы Трампа на выборах 2024 года.
После объявления о его электоральной победе в поисковых системах значительно увеличилось число запросов с фразой «переезд в Канаду».
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