В Соединенных Штатах оппонентам Дональда Трампа предложили интересное решение их проблемы

Американские бизнесмены организовали круиз для тех, кто выступает против избрания Трампа президентом США.

«Если мировая ситуация или итоги последних выборов побудили вас задуматься о возможности уехать из Америки, компания Villa Vie Residences предлагает вам уникальный вариант временного переселения», — отмечается в публикации.

Также сообщается, что круизная компания представила новые пакеты услуг для клиентов, желающих отправиться в плавание на борту судна Villa Vie Odyssey на срок до четырех лет.

Начальная цена составляет от $255 999 за одноместный каюту.

Путешественник, купивший четырехлетний тур, сможет посетить 140 стран на семи континентах. Доступны билеты на один, два и три года.

В стоимость включено питание, а во время обеда и ужина предлагается бесплатное вино и пиво. На борту доступны спа-процедуры и фитнес-программы.

По информации, многие американцы начали думать о переезде после возможной победы Трампа на выборах 2024 года.

После объявления о его электоральной победе в поисковых системах значительно увеличилось число запросов с фразой «переезд в Канаду».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.