Чтиво выходного дня: Охота на отравительниц в эпоху Людовика XIV

Эпоха Людовика XIV — блестящая и пышная, как и сам «король-солнце», но под внешним блеском дворцов кипели страсти и лежал целый мир, где жены травили мужей, отцов и братьев, а «порошок наследника» был самым ходовым товаром у многочисленных ворожей и колдунов

Эпоха Людовика XIV — блестящая и пышная, как и сам «король-солнце», но под внешним блеском дворцов кипели страсти и лежал целый мир, где жены травили мужей, отцов и братьев, а «порошок наследника» был самым ходовым товаром у многочисленных ворожей и колдунов. Аббаты служили «черные мессы» над обнаженными женскими телами, а офицеры гвардии открывали алхимические лаборатории, продавая отраву всем желающим.

Знаменитое «Дело о ядах» с 1675 по 1682 годы наделало столько шума, что даже Александр Дюма-отец напишет о нем в своем произведении «История знаменитых преступлений».

В ходе дела было установлено, что огромное количество французских дворян, относящихся к высшим сановникам королевства, являются членами сатанинских сект. Знаменитая фаворитка короля Людовика XIV герцогиня де Монтеспан самолично и многократно принимала участие в чёрных мессах. Во дворе дома одной из ведьм были найдены захоронения более 2000 маленьких детей, убитых во время черных месс. Взяв в 1789 году штурмом Бастилию, восставшие парижане обнаружили там секретные архивы королевской тюрьмы. Среди документов были и материалы, относящиеся к «Делу о ядах».

Официальное расследование началось лишь в середине 1670-х, когда в одном только Париже скоропостижно скончались шесть сотен глав богатых семейств и их наследников. Такая же участь ждала короля Людовика XIV.

В 1672 году в доме капитана де Сент-Круа взорвалась лабораторная посуда. Он погиб. При обыске места происшествия нашли бутылочки с ядами и письма любовницы, маркизы де Бренвилье.

Отец маркизы, судья д’Обрей, был против ее отношений с офицером и на три месяца засадил его в Бастилию. Там Сент-Круа стал учеником итальянского алхимика Экзили, оказавшегося в тюрьме по подозрению в отравлении сестры папы римского Иннокентия Х.

Освободившись, Сент-Круа уговорил любовницу отравить отца. Капитан раздобыл или приготовил яды сам. В 1666 году маркиза убила отца, а после и двух своих братьев, чтобы остаться единственной наследницей состояния.

Маркиза де Бренвилье под пытками призналась в отравлениях, но имен поставщиков яда не раскрыла. Преступницу обезглавили, а тело сожгли на костре.

Гадалка Магдалена де Ла Грандж летом 1676 года пришла к нотариусу с мужчиной, назвавшимся адвокатом Жаном Фурье. Он оформил завещание на имя своей супруги Магдалены, а через несколько дней умер. Родственники покойного обратились в полицию: наследство адвоката переходило к супруге, но адвокат никогда не был женат.

Магдалену и ее сообщника, изобразившего перед нотариусом Жана Фурье, арестовали по обвинению в подлоге и убийстве. Спасая свою жизнь, Ла Грандж рассказала, как совершались отравления в богатых семействах Франции.

По ее наводке в 1676—1677 годах были арестованы знаменитые гадалки и предсказатели будущего Босс, Лессаж, Вигоре, Лепер, Филастр и Ванен. Их обвиняли в распространении ядов. Под пытками те сообщили имена своих клиентов, покупателей ядов, и производивших их химиков.

Предсказатель Адам Лессаж сдал священников по фамилии Гвибур, Даво, Мариетт, Жерар, Котто, Дешайе и Турне. Им предъявили обвинение в колдовстве. Лессаж утверждал, что аббаты служили черные мессы над обнаженными девушками и изготавливали приворотные зелья на основе шпанских мушек, менструальной крови, крови летучих мышей, спермы и железных опилок.

Список заказчиков магических эликсиров и ядов пестрел именами аристократов и придворных Людовика.

В конце 1678 года в парижскую полицию пришло анонимное письмо с сообщением о возможном отравлении Людовика XIV. Через 2 года выяснилось, что предупреждение не было ложным.

Исполнительница заказного отравления, гадалка и акушерка мадам Ла Вуазен, пропитала ядом прошение, которое 5 марта 1679 года планировала вручить лично королю. В тот день на прием к монарху выстроилась длинная очередь, и отравительница не успела с ним встретиться.

Ла Вуазен обвиняли в распространении ядов, проведении абортов и совершении ритуальных убийств. В записях главы французской полиции Николя де ла Рени имеется, по крайней мере, 12 имен фрейлин, которые покупали у Ла Вуазен любовные эликсиры, предназначенные для Людовика XIV.

Ее заказчиками были маршал Люксембург, две родственницы кардинала Мазарини (герцогиня де Бульон и графиня Суассон) и самое главное — официальная фаворитка короля, мадам де Монтеспан.

Гадалка и фаворитка впервые встретились в 1667 году. Монтеспан заказала черную мессу, чтобы вымолить у дьявола помощь в любовных делах с Людовиком. Вскоре Монтеспан стала официальной фавориткой короля и с тех пор всегда нанимала Ла Вуазен, если возникали проблемы в отношениях. В 1678 году Монтеспан заказала гадалке отравление короля и его новой пассии — герцогини Фонтанж. Герцогиня умерла через два года по невыясненным причинам.

Примечательно, что Ла Вуазен никогда не пытали и не ставили прямых вопросов о ее знатных клиентах — слишком опасались услышать страшные обвинения в их адрес.Несмотря на легендарную красоту и знаменитое остроумие, Монтеспан чувствовала уязвимость своего положения, особенно после того, как родила королю нескольких детей и сильно растолстела. В 1678 году Прими Висконти, итальянский дворянин, часто посещавший двор Людовика, в одном из писем так сказал о мадам де Монтеспан: «Она очень увеличилась в размерах, и пока она спускалась с экипажа, я видел ее ногу, и, клянусь, она была такой же широкой, как и все мое тело».

Король был в бешенстве. Желая наказать всех виновных, но сохранить секрет о своем бесчестии, Людовик распорядился учредить тайный трибунал при «Огненной палате».

Людовик с министрами лично допрашивал подозреваемых и свидетелей о деятельности мадам де Монтеспан. Все, кто обвинял фаворитку, были казнены или заточены в самые отдаленные крепости, где провели остаток жизни в одиночных камерах, не имея права разговаривать даже с тюремщиками. Мадам де Монтеспан отбилась от обвинений в попытках отравить короля, но потеряла его расположение навсегда.

За время расследования полиция раскрыла подпольную сеть алхимиков, гадалок и священников, которые проводили демонические мессы, изготавливали приворотные зелья и смертельные яды. Были арестованы 319 человек, 36 приговорены к смерти, 4 — к галерам, 34 — к изгнанию, 30 оправданы.

По завершении деятельности трибунала в 1682 году Людовик XIV издал указ о государственной монополии на производство и продажу ядов, а также объявил мошенниками всех магов, колдунов и гадалок.Суды «Огненной палаты» с 1535 года существовали во всех городах Франции. Они сотрудничали с инквизиционным трибуналом и выносили окончательные решения по делам еретиков и колдунов. Название получили из-за того, что процессы проходили в комнатах, полностью задрапированных черным бархатом и освещенных только факелами и свечами. Также название намекает на тяжесть приговоров — часто обвиненных сжигали на костре.