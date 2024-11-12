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Новости Дацюк принял участие в матче легенд перед включением в Зал хоккейной славы
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Дацюк принял участие в матче легенд перед включением в Зал хоккейной славы

Виктория Христова Ноя 12, 2024 Новости, Новости Канады, Спорт Комментарии к записи Дацюк принял участие в матче легенд перед включением в Зал хоккейной славы отключены 1 Просмотров

 Павел Дацюк участвовал в матче легенд перед своим вступлением в Зал хоккейной славы.

 

Этот олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли, представляющий Россию, сыграл на мероприятии, которое состоялось во время недели церемонии введения в Зал славы хоккея 2024 года в Торонто.

Он был частью команды Джейн Хеффорд, которая одержала победу над командой Эрика Линдроса с результатом 9:7.

В числе победителей также оказался Сергей Самсонов, бронзовый медалист Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити.

Дацюк дважды выигрывал Кубок Стэнли с «Детройтом», а как член сборной России завоевывал золотые медали на Олимпийских играх и чемпионатах мира, войдя в почетный «Тройной золотой клуб».

Кроме того, он стал владельцем Кубка Гагарина с петербургским СКА. В июне Дацюк объявил о завершении спортивной карьеры.

 

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