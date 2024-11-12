В Канаде одобрена вакцина против РСВ от Moderna для пожилых пациентов

В Канаде была утверждена вакцина mRESVIA против респираторно-синцитиального вируса (РСВ) компании Moderna, предназначенная для взрослых старше 60 лет. Это первая вакцина против РСВ, разрешённая в стране, использующая технологии мРНК.

mRESVIA направлена на профилактику заболеваний дыхательных путей у пожилых людей. Производитель сообщил, что поставки препарата начнутся в начале 2025 года.

Вакцины на основе мРНК способствуют выработке специфических белков, которые распознаются и уничтожаются иммунной системой. Такие вакцины могут использоваться не только для профилактики инфекций, но также для терапевтических целей.

На прошлой неделе канадский регулятор разрешил британской фармацевтической компании GSK продажу своей вакцины против РСВ для пациентов в возрасте от 50 до 59 лет.

В Канаде на данный момент доступны две вакцины для профилактики РСВ у людей старше 60 лет: Arexvy от GSK и Abrysvo от Pfizer.

Ранее в мае вакцина Moderna получила регистрацию в США для данной возрастной группы и также была утверждена в Европе и Катаре.

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